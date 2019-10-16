中國進入“低欲望社會”？那是不懂時下國人的消費

中評社北京10月16日電／城市廣場的店鋪裡，曾經顧客絡繹不絕的名牌服裝店門，現在人變少了；以前高高在上的高檔餐廳，也因為顧客變少，做起了團購活動；年輕人不再去攀比買包包，轉而購買幾十元一個的盲盒……這些現象讓一些人驚呼：低欲望社會來臨了。



某種程度上，這些現象是因為新一代年輕人思想觀念的轉變，產生出更加多樣化的生活追求。但更重要的是，這種低欲望，本質上是欲望的轉型，而不是欲望的消失。



中國經濟數據不支持“低欲望社會”結論



“低欲望社會”這個詞，源於著名日本管理學家大前研一出版的同名社會觀察類暢銷名作。在書中，大前研一眼中的日本，高端專賣店和百貨公司不複當年熱鬧，取而代之的是隨處可見的百元店，與人氣超高的優衣庫、遍地開花的便利店。下班後，男人們也不再願意出去交際，寧願待在家裡；城市的夜生活遠不如當年紅火，光顧夜店的男性明顯比20多年前少了很多。



與消費方式一起改變的，還有日本人的觀念，日本人不再追大牌，轉而開始崇尚“極簡主義”“斷舍離”。大前研一將這些現象概要性地歸結為一個詞，“低欲望社會”——即人口減少、超高齡化、失去上進心和欲望的年輕人越來越多。



不過，中國與日本並不相同。經過改革開放四十多年的飛速發展，中國經濟得到了極大的發展，民眾生活水平也有了天翻地覆的變化。1952年至2018年，中國人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。但是，與發達國家相比，中國經濟還有很大提升空間。



2018年，中國人均GDP接近1萬美元的水平，排名世界第74位。離日本人均4萬美元的水平，還有很大差距。有發展空間，就意味著機會，有機會就會促使人產生創造財富的欲望。所以，這些數據都意味著，中國既不應該說進入“低欲望社會”，實際上，也不可能是低欲望社會。中國人還需要奮鬥，中國經濟還有很大的提升空間。



更具體的經濟數據，也並不支持低欲望社會的觀點。



今年國慶假期期間，多項消費數據創下新高：10月1日至7日，全國實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增長8.47%。黃金周期間，重慶、青海、湖北、四川和江蘇等地重點監測餐飲企業營業收入同比分別增長17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和11.3%。某移動支付平台發布的2019國慶黃金周出境游報告顯示，“十一”期間，國人出境游移動支付消費再創新高，人均支付接近2500元，同比去年增長14%；單筆消費金額同比增幅達11%。這些數字都顯示出消費並未呈現出“低欲望”，而是出現某種程度上的轉移。

