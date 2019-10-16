彰顯治理現代化的中國優勢

中評社北京10月16日電／治理效果最容易轉化為群眾獲得感。簡政放權深入推進，創新創業浪潮風生水起；流程不斷優化，人們到窗口辦事越來越簡單；大數據等新技術的運用，讓人在指尖滑動中就能享受數字政務的紅利……黨的十八屆三中全會以來，治理現代化水平不斷提升，體現在經濟社會發展的各個方面。



完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是全面深化改革的總目標。黨的十九大報告指出，中國特色社會主義最本質的特征是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導。推進國家治理現代化的成效如何，可以從內部和外部兩個方面來考量。從內部來看，能否確保經濟社會持續健康發展，不斷增強群眾獲得感；從外部來看，則是在複雜多變的形勢中，能否彰顯中國特色社會主義的制度優勢。無論從內部還是外部來看，都需要加強黨的全面領導，不斷提高黨的執政能力。



加強黨的全面領導，是推進國家治理現代化的重要保障。黨的執政能力高低在很大程度上決定著國家治理水平的高低。推進國家治理體系和治理能力現代化是一項系統工程，靠零敲碎打不行，靠碎片化修補也不行，應使各個領域、各個方面的改革形成聯動，更加注重改革的系統性、整體性、協同性。這就需要更好發揮黨總攬全局、協調各方的領導作用。同時，推進國家治理現代化，要把長遠制度建設同解決突出問題結合起來，把整體推進同重點突破結合起來，把試點探路同推動面上改革結合起來，把改革創新同法律法規立改廢釋結合起來，把破除體制機制頑疾同解決新出現的矛盾結合起來，這都需要加強黨的全面領導，才能形成總體效應、取得總體效果。



同時，加強黨的全面領導，也是推進國家治理現代化的重要目標。我們推進國家治理現代化，不能丟掉原則、迷失方向，更不能走改旗易幟的邪路，而是要更好完善和發展中國特色社會主義制度。縱覽黨的十八屆三中全會以來推進治理現代化的歷程，加強黨的全面領導，提高黨的執政能力，是貫穿始終的一條主線。比如，深化黨和國家機構改革是推進國家治理體系和治理能力現代化的一次集中行動，取得了一系列重要理論成果、制度成果、實踐成果，最突出的體現，就是加強黨的全面領導得到有效落實，維護黨的集中統一領導的機構職能體系更加健全。



加強黨的全面領導，為推進國家治理現代化賦予了政治優勢、組織優勢和制度優勢。習近平總書記強調，“把加強黨的長期執政能力建設同提高國家治理水平有機統一起來”。更好發揮黨的領導這個中國特色社會主義制度的最大優勢，推進國家治理現代化就有了正確方向和不竭動力。



“經邦有術，持之以理。”不斷提升國家治理現代化水平，使中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，我們就能夠為國家長治久安、經濟社會持續健康發展提供結構更加穩定、功能更加強大的制度體系。



來源：人民日報 作者：歐陽康(華中科技大學國家治理研究院院長)

