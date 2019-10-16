網絡扶貧重在打造“平台式造血機制”

中評社北京10月16日電／中央網信辦信息化發展局、中國網絡社會組織聯合會日前公示2019網絡扶貧案例入選名單，中國扶貧基金會的頂梁柱健康扶貧公益保險、阿里巴巴的淘寶直播“村播計劃”、京東的新模式推動產業扶貧、美團點評的“助力高遠”消費扶貧等10個項目入選2019網絡扶貧十大案例，中國互聯網發展基金會的漢藏雙語手機捐贈等49個項目入選2019網絡扶貧典型案例。



按照中央的部署，到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，穩定實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿和義務教育、基本醫療、住房安全有保障。從目前的情況看，時間已經相當緊迫，而且剩餘貧困人口大都生活在自然條件差、經濟基礎弱、貧困程度深的地區，脫貧攻堅“入之愈深，其進愈難”。在此背景下，有關方面征集、評選2019網絡扶貧十大案例、典型案例，對確保明年完成現行標準下農村貧困人口脫貧任務，增強貧困地區和貧困人口的可持續發展能力，穩定實現“兩不愁三保障”，具有重大而迫切的現實意義。



網絡扶貧是我國扶貧工作的重要部分，是打贏精准脫貧攻堅戰的重要抓手之一。2016年10月，中央網信辦、國家發改委、國務院扶貧辦聯合印發《網絡扶貧行動計劃》，部署發揮互聯網在助推脫貧攻堅中的作用，鼓勵、引導網信企業、網絡社會組織積極參與網絡扶貧，推進精准扶貧、精准脫貧，讓更多困難群眾用上互聯網，讓農產品通過互聯網走出鄉村，讓山溝裡的孩子也能接受優質教育，讓貧困地區群眾在互聯網共建共享中有更多獲得感。近年來，相關主體特別是網信企業、電商平台參與網絡扶貧取得積極進展，並探索出一些有益的做法和經驗，值得認真總結和推廣。



此次入選的網絡扶貧案例，都具有相當的典型性和代表性。如阿里巴巴實施淘寶直播“村播計劃”，讓手機成為農民的“新農具”，將幫助100個縣1000名農民主播實現月入萬元，爭取2019年農產品直播銷售額超30億元。美團點評推出“助力高遠”消費扶貧項目，向大眾推介來自貧困地區的特色產品（如西藏江孜青稞、甘肅酒泉洋葱、雲南宣威火腿等），拓寬貧困地區特色產品流通和銷售渠道，讓更多人通過消費成為扶貧參與者，幫助貧困地區人口通過擴大勞動生產，有尊嚴地實現穩定脫貧和長效致富。



在脫貧攻堅至為關鍵的決勝階段，以及在脫貧之後鞏固成果和長遠發展階段，網絡扶貧更應充分發揮電商平台的綜合資源優勢，著力構建“平台式造血機制”。脫貧攻堅要取得完勝，實現脫真貧、真脫貧，必須從“輸血”轉為“造血”，從以外部幫扶支持為主轉為激發內生動力活力。如美團在實施消費扶貧項目的同時，還實施就業扶貧（相當部分外賣騎手來自貧困地區）、產業扶貧、生態扶貧（支持貧困地區種植生態經濟作物）等項目，將貧困地區的人、貨、地納入全國生活服務產業鏈，通過互聯網平台重構價值鏈，打造平台式造血扶貧模式，推動實現穩定脫貧和可持續發展。



為高質量完成2020年脫貧目標，各地政府、企業、社會組織應進一步形成合力，完善包括網絡扶貧在內的多種扶貧模式，在最後衝刺階段大展身手。



來源：北京青年報 作者：智欣



