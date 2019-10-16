民營航天企業要比拼“耐力”

中評社北京10月16日電／近日，由珠海歐比特宇航科技股份有限公司自主建設和運營的“珠海一號”遙感微納衛星星座03組衛星，在酒泉衛星發射中心搭載長征十一號遙七固體運載火箭“一箭五星”發射升空，與早前在軌的7顆衛星形成組網，實現了我國民營航天首個多軌高光譜衛星星座的在軌運行。



時間再往前推，星際榮耀將2顆衛星及多個有效載荷精准送入預定軌道，這是我國民營商業運載火箭首次入軌發射成功；翎客航天完成火箭回收試驗，對亞軌道可重複使用火箭和入軌級可重複使用火箭先期技術進行了成功探索；藍箭航天亮相第14屆莫斯科國際航空航天展覽會，其攜帶的朱雀系列運載火箭和天鵲80噸液氧甲烷發動機驚艶了參觀者……這一系列事實表明，我國航天在日益強大的“國家隊”之外，還有一支頗具實力的民營航天力量。



不僅如此，從“賽道”來看，誰先把衛星和星座發射到軌道中，誰就會占有最稀缺的太空資源，而火箭作為人類探索太空的運載工具，也是我國民營航天進入太空、開發太空、參與國際商業航天市場競爭的技術基礎，這就決定了“賽道”的極高成長性和極大潛力。從航天市場來看，美國聯邦航空管理局統計已有需求，認為未來10年有2619顆“載荷”等待發射入軌；藍箭空間科技有限公司CEO張昌武也曾表示，到2020年全球大概有5000到6000顆待發射的“低軌衛星”。不管從什麼口徑，各國“國家隊”的運力都遠遠無法滿足衛星上天的需求，巨大的供給空白急需民營航天力量的填補。



只是，對我國民營航天企業來說，將“賽道”的極高成長性和極大潛力變成自身發展的現實，道路還很長。這是一場“耐力賽”，而不是“衝刺跑”，深藍逐夢的“天路”，還有許多預想到和預想不到的關卡等著我們去闖。



仰望太空，腳踏實地。成功入軌僅僅完成了故事的開頭，更重要的是怎樣高頻次地、低成本地、可靠地入軌。這需要繼續攻關大推力發動機、火箭回收與可重複使用等核心技術，回答好商業化的命題。



幾乎每個民營航天企業都有被問“你會是中國的Space X嗎”的經歷，這恰恰說明了我國相關企業與全球領先企業存在較大差距。比起國外領先企業，我國火箭民企資歷尚淺，卻要在同一個市場上比拼。面對這個空間廣闊的市場，我國民營航天企業能加快提高自身的競爭能力嗎？



況且，商業航天並非靠著市場需求和商業模式就能驅動技術的超越，支撐它的是高端製造，需要長期積累。所以，在這個領域打拼的人們，請盡量忘記講故事，扎扎實實做創新、謀攻關；在這個領域投資的人們，也請給予他們時間與信心，靜待技術能力打磨和規則秩序打磨成熟的實現。



民營航天，前路還長。這既意味著未來的挑戰，又代表著無限的可能。國家引導支持，資本保持耐心，人才足夠給力是應有的態度。也唯有如此，我們的深藍夢才能實現。



來源：經濟日報 作者：牛瑾



