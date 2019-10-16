“安居中國”展現人民情懷

中評社北京10月16日電／對於每一位中國人而言，房子之於家的意義不言而喻。這段時間，由中央廣播電視總台、住房和城鄉建設部聯合攝制的專題片《安居中國》播出，通過講述普通人房子和家的故事，呈現中國住房改革尤其是保障房建設的歷程，展示了一個發展中大國實現住有所居目標的不懈努力。



在四川成都，“農民工住房保障行動”常態化、規範化、制度化，在政策上消除戶籍差別。在湖北武漢，過去數萬人生活的最大棚戶區，在棚改之後迎來新生。在安徽合肥，低收入人群鎖上低矮的老房、走出狹窄的街巷，走進明亮通透的公租房、廉租房。一磚一瓦、一門一窗，廣廈萬間、心安萬家，保障房建設不斷滿足著人們對家的向往、對親情的守候。住有所居，是莊嚴的承諾，也是溫情的關懷。



無數微觀個體住房條件的改善，為中國住房改革尤其是保障房建設寫下了最溫暖的注腳。數據顯示，中國城鎮居民人均住房建築面積，從新中國成立之初的8.3平方米，增長為2018年底的39平方米。同時，國家大規模啟動保障性安居工程，中國特色的住房保障體系也在不斷發展完善，尤其是黨的十八大以來，全國共開工建設各類保障性住房4030萬套，惠及一億多住房困難群眾。“人民對美好生活的向往就是我們的奮鬥目標”，住有所居是美好生活的基石，是我們黨執政興國矢志不渝的追求。



保障房建設，展現中國特色社會主義制度優勢。2011年，3600萬套保障房建設任務被寫入“十二五”規劃；2013年至2015年，國家每年出台一個關於棚改的專門文件；2015年，中央提出三年改造棚戶區住房1800萬套的目標……既有中央的頂層設計，又有各地各部門的嚴格執行，上下合力、穩扎穩打把藍圖變為現實。在棚改過程中，中央總攬全局、協調各方，各地各部門先後出台財政補助、土地優先供應等政策配套，形成了上下聯動、左右貫通的合力攻堅之勢。聯合國副秘書長、人居署執行主任邁穆娜•謝里夫由衷感慨：中國政府制定的住房保障政策，相關案例以及倡議，在實踐中得到了最佳證實。



保障房建設，展現中國共產黨的人民情懷。在《安居中國》紀錄片中，有一個故事讓人印象深刻：2018年9月28日，習近平總書記來到遼寧撫順東華園社區，到陳玉芳家裡了解避險搬遷安置情況；在2019年新年賀詞中，習近平主席還專門提到這件事。“主席這麼忙，在新年賀詞當中還能提到我。這就證明，關心著我們，關心著天下的百姓”，陳玉芳的樸素感動，撥動了無數人的心弦。“堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位”“讓全體人民住有所居”“我們的城市不能一邊是高樓大廈，一邊是臟亂差的棚戶區”……這是大國領袖的深切牽掛，體現著以人民為中心的發展思想，更生動詮釋著共產黨人為人民謀幸福的初心。



保障房建設，展現中國住房制度的不斷完善。中國的住房制度，一直堅持發揮政府和市場兩種力量，讓有形之手和無形之手相得益彰。1998年開始推進住房商品化、社會化，改變了中國人的居住方式；在這個過程中，同時發揮政府的保障、兜底作用，建設中國特色的住房保障體系。這些年來，一系列改革舉措陸續出台：公租房、廉租房並軌運行，實施精准保障；共有產權住房在北京和上海率先試點探索；農村危房改造和“兩不愁三保障”易地扶貧搬遷工程，改變了像大涼山這樣貧中之貧地區的居住環境；外賣小哥、新就業大學生等“新市民”群體，也同本地戶籍人口一樣，成為住房保障的受益者……這些創新更加豐富了中國的住房制度，為“建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度”注入不竭動力。



家是最小國，國是千萬家。有了家，才會有安身立命之所；有了家，才會有穩定的獲得感、幸福感、安全感。實現一個個家庭住有所居的夢想，將匯聚為一個國家砥礪前行的力量。



來源：人民日報 作者：李拯

