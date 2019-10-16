澳門“納斯達克”如何錯位發展

中評社北京10月16日電／據報道，在近日舉辦的第八屆嶺南論壇上，廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍表示，澳門證券交易所方案已呈報中央，希望能夠將其打造成人民幣離岸市場的“納斯達克”。澳門金融管理局對此迅速做出回應，已委托國際顧問公司開展可行性研究，目前相關研究工作正有序進行。



新京報發表經濟學者李長安文章表示，將澳門打造成又一個人民幣離岸市場的交易中心，消息甫一傳出，即引發關注。此舉是人民幣國際化的迫切需要，也是澳門經濟轉型升級的自身要求。



近些年來，隨著中國內地經濟的快速增長，人民幣國際化也取得了較大發展。據國際清算銀行今年9月公布的數據顯示，離岸人民幣的日交易量為2840億美元，占全球的4.3%，是僅次於瑞士法郎的第八大交易貨幣。目前已有60多個國家和地區將人民幣納入外匯儲備，越來越多的央行表示有意投資人民幣資產。很顯然，人民幣國際化步伐的不斷加快，對更多的離岸人民幣交易中心的需求也十分迫切。



對於澳門而言，探索和建立人民幣離岸市場，也有助於經濟的結構調整，進一步增強證券市場的功能。



在今年2月中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，提出澳門要積極發展旅遊休閑服務業、博彩旅遊，同時也擔任葡語國家交流平台中心的角色。而擁有2億多人口、1070多萬平方公里土地的葡語系國家市場潛力很大，將在“一帶一路”建設中扮演重要角色。澳門人民幣離岸市場建成的話，人民幣交易的範圍將大大擴展，有助於人民幣國際化的步伐進一步加快。



文章分析，市場上有人擔心，面對周邊金融證券中心的壓力，澳門建成人民幣離岸市場“納斯達克”的規劃能否落實。



目前，毗鄰澳門的香港是全球最大的離岸人民幣業務中心，擁有全世界最大規模的離岸人民幣“資金池”，占據市場份額的70%左右。此外，香港還有發達的人民幣衍生市場。而在粵港澳建設規劃中，香港也被要求鞏固和提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能。



毫無疑問，以目前澳門的金融發展狀況來看，在金融基礎設施、金融人才及資金規模等方面，確實與香港存在著一定的差距。不過，關於市場的這個疑慮，澳門已經給出了明確的回應，那就是差別定位、共同發展。



按照相關規劃，澳門正在打造的離岸人民幣證券交易所，從短期來看，更多地傾向於人民幣債券市場。即便未來發展股票市場，也可能更多地將定位偏向於葡語系國家企業，或者面向歐洲企業，尤其是鼓勵這些地區的科技型企業來澳門上市融資。這個定位與港交所有著較為明顯的不同。



由此可見，儘管在澳門附近已存在多個證券交易中心，但澳門的定位與其他證交所之間更多的是互補關係。換句話說，澳門證券交易所在開展人民幣離岸市場業務的時候，不會對港交所或者內地的深交所形成競爭壓力。



文章最後說，澳門能夠盡快形成新的人民幣離岸市場的“納斯達克”，不僅對進一步完善粵港澳大灣區的金融體系有積極推動作用，對加快人民幣國際化步伐也有著重大的實踐意義。



