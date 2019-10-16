貨幣政策失靈 何以應對衰退

中評社北京10月16日電／當地時間10月1日，美國供應管理協會（ISM）公布了一系列糟糕的美國經濟數據，其中9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，不僅不及預期的50.2，更觸及2009年6月以來低位。在這種嚴峻形勢下，即便最樂觀的人士也開始漸漸相信，新一輪經濟衰退很可能即將到來。



時代周報發表財經專欄作家陶短房文章表示，儘管被普遍質疑“超越常規”，但特朗普對經濟數據不佳所採取的應對措施卻十分“常規”：動用貨幣政策這一“萬能鑰匙”，對經濟進行宏觀調控。



然而，比經濟衰退更讓人擔心的恰在於貨幣政策這把“萬能鑰匙”可能已逐步失靈。隨著各國越來越頻繁使用貨幣政策來調控、尤其刺激經濟，這個市場經濟時代最有力的經濟宏觀調控手段，其效果正在“鈍化”。



文章認為，美聯儲不到兩個月內連續降息和糟糕數據足以表明，降息並未產生預期的提振經濟效果。



彭博社9月初曾統計指出，截至9月5日，全球各央行累計降息已達32次，預計未來12個月內全球央行合計降息次數可能高達58次，合計降息幅度將高達16個百分點，但所有這些舉措均未能緩解全球經濟放緩的節奏，相反，經濟衰退的步伐似乎還在加快。



即便在“純國內經濟範疇”，經濟對貨幣政策調控的應激性也大為減弱。



對此，全球最大對衝基金——橋水基金創始人達里奧等指出，現今形勢和20世紀三四十年代很相似，即過多資金流入非實體經濟，並被杠杆工具高度放大，如此一來，貨幣政策的調整、尤其向寬鬆方向調整，就會向資本市場和投機領域注入更多泡沫，而對實體經濟卻並不能產生同等規模的支持，這就會造成貨幣政策越寬鬆，資產泡沫和泡沫風險反倒越高的窘境，從而導致所謂“格林斯潘式失敗”。



文章認為，事實上，這種“格林斯潘式失敗”在21世紀的重演，很大程度上是“自作自受”：2008?2009年肆虐一時的金融危機，是“次貸”及以其為代表的“杠杆化”泡沫堆積並迅速破裂所致，當時美國乃至全球為拯救危機，曾在短時間內達成“必須去杠杆化、去泡沫化”的共識。隨著最危險時刻過去，金融杠杆、泡沫，不但未能有所收斂，反倒變本加厲。



在這種情況下就全球經濟注定難以避開一個兩難處境：量化寬鬆將給金融領域的冒險家提供更多“子彈”，從而加大泡沫風險；按兵不動則只能坐視經濟緩慢“失血”。而各國經濟的高度關聯，以及杠杆的肆虐，則讓這種兩難處境被成倍放大。



對於新興國家（如巴西）而言，問題則更為棘手：這些國家的通脹率畸高，而基準利率卻同樣處於全球高位，面對經濟衰退的危機，若量化寬鬆則很可能導致通脹不可收拾，從而引發經濟崩盤，反之，若逆勢加息則本就低迷的經濟增速有可能進一步“失血”。



那麼究竟如何應對？著名科幻作家阿西莫夫在其一篇科幻作品中曾富有哲理地指出，即便在科技高度發達的時代也“不要忘了怎麼擦火柴”，意思是說“任何時候都不要忘記經濟增長的基礎”。此時此刻，或許各國應更多考慮回歸“擦火柴”的本源，採用更多“非貨幣手段”扶持實體經濟，或至少不扶持非實體經濟。



