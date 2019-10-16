央地收入劃分改革邁出重要一步

中評社北京10月16日電／日前，國務院印發《實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案》，明確了保持增值稅“五五分享”比例穩定等改革措施。這次改革，一方面為實施更大規模減稅降費提供有力支撐，另一方面也是推進中央與地方收入劃分改革的重要舉措。



經濟日報發表記者曾金華評論文章表示，今年中國實施規模超2萬億元的減稅降費。據統計，上半年全國已累計新增減稅降費11709億元，在減輕企業負擔、激發市場活力、穩定市場預期、促進企業加強研發、增加投資和擴大就業等方面發揮了積極作用。



實施更大規模減稅降費，給財政收支平衡帶來較大壓力。對此，中央政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出，安排對地方轉移支付超過7.5萬億元、增長9%；地方政府出台一系列舉措，確保減稅降費各項政策落地。統計顯示，今年以來財政收入大幅放緩，要保障減稅降費順利實施，就必須有效彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口。



文章指出，財稅體制改革的各個部分緊密關聯，甚至是牽一發而動全身。減稅降費的深入實施，促使中央和地方財政關係改革顯得更加緊迫。正如《方案》所指出的，“實施更大規模減稅降費是應對當前經濟下行壓力的關鍵之舉，調整中央與地方收入劃分改革是落實減稅降費政策的重要保障”。



實際上，黨的十九大報告就將“建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係”提到了財稅體制改革的首位，凸顯了這項改革的重要性。中央和地方財政關係的構建，權責清晰是前提，財力協調是保障，區域均衡是方向。近年來，財政事權和支出責任劃分改革、稅制改革已著力推進，中央與地方收入劃分方面的改革則尚待全面啟動。



為此，要通過進一步改革，形成中央與地方合理的財力格局，為各級政府履行財政事權和支出責任提供有力保障，特別是要結合財政事權和支出責任劃分、稅收制度改革，考慮稅種屬性，在保持中央和地方財力格局總體穩定的前提下，科學確定共享稅中央和地方分享方式及比例，適當增加地方稅種，形成科學合理的中央和地方收入劃分體系。



文章認為，這次國務院提出的三方面改革舉措，體現了保持現有財力格局總體穩定、建立更加均衡合理的分擔機制、穩步推進健全地方稅體系改革的原則，最直接的效應是支持地方政府落實減稅降費政策、緩解財政運行困難，從改革全局看則是進一步理順中央與地方財政分配關係，邁出了中央與地方收入劃分改革的重要一步。



《方案》明確了國務院在2016年確定的2年至3年過渡期到期後，繼續保持增值稅收入劃分“五五分享”比例不變，進一步穩定了地方預期。調整完善增值稅留抵退稅分擔機制，使分擔機制更加公平合理。後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方，對消費稅作出重大改革，有利於培育壯大地方稅稅源。同時，這些舉措還需進一步制定具體實施辦法，才能更好有效落地。



財稅體制改革任重道遠。財政部部長劉昆近日在《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》中表示，“把穩方向、突出實效、全力攻堅，推動重大改革舉措進一步落地見效”。下一步，有必要研究制定中央與地方收入劃分總體方案，推進中央和地方財政關係改革，更好發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。



