大華網路報：期待郭家軍也是藍家軍

郭台銘 郭台銘（資料圖片） 中評社香港10月16日電／郭台銘退出國民黨，也退出“總統”選舉，在未來選舉中會不會為國民黨“立委”參選人站台？國民黨方面表示樂觀其成，郭台銘重要幕僚說：“只要認同郭的理念，並不排斥。” 民黨主席吳敦義說：“郭既不選“總統”，只要理念與國民黨一致，他為國民黨“立委”站台，哪有拒絕之理！”



大華網路報今天“是非集”專欄說，雙方說法有個共同點，便是“理念相同”。



郭台銘原是國民黨員，並爭取國民黨提名參選“總統”，雖以第二名落敗，但對國民黨的許多理念是認同的。目前他積極布局郭家軍進軍“立法院”，即以落實其理念為主軸。所以他雖非國民黨員，唯彼此仍是理念相同的“同志”，在共同理念下攜手是合情合理的推斷。



郭台銘政治理念中有“二反”，即“反對“台獨”與“反對一國兩制”，這也正是國民黨所長期反對的。故而，可先從這兩件事上結合，彼此都沒有拒絕之理。



反“台獨”與反一國兩制的核心思想是擁護“中華民國”，韓國瑜曾說：“願為‘中華民國’粉身碎骨。”郭台銘多次表示：“2020年選舉，是‘中華民國’保衛戰。”兩人所辦的活動中，“中華民國”“國旗”飄揚，說明“中華民國”是雙方理念的結合點。



有所謂“韓粉”、“郭粉”，不諱言在初選過程中雙方留著一些不愉快的心結。這群人的理念雖不能說完全相同，但大部分相同。如今選舉進入決戰關頭，理當從大處著眼，以大局為重，簡而言之，以理念為立足點，分清敵我，才是正向思考。



民調顯示，“總統”選舉方面，韓國瑜目前落後蔡英文，“立委”選舉則國民黨勝過民進黨，也因為國民黨佔有“立委”選舉優勢，反映在民調上便成為國民黨的支持度優於民進黨。衍伸而言，姑且不論郭家軍在“立委”選舉中能獲幾席，唯在反“台獨”的基礎上，郭家軍仍是藍家軍。



選舉稱為“選戰”，便恰如孫子兵法所雲：“多算勝，少算不勝，而況不算乎？”無論戰略、戰術都得“算”，頭腦不清，是打不贏選舉的。