鄧岱賢：ECFA不但應該持續　更要強化

中評社香港10月16日電／陸委會主委陳明通日昨在接受“立委”質詢時坦承兩岸“經濟合作架構協議”（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）整體而言對台有利，希望持續下去。由此可知，兩岸經濟合作對台灣與大陸都有好處，不但要持續，更應該要強化。



大華網路報今天發表原海基會經貿處處長鄧岱賢的文章說，自從1987年台灣開放民眾赴大陸探親以來，兩岸經過32年的交流合作，當前中國大陸已是台灣第一大貿易夥伴、第一大出口與第二大進口地區、第一大外匯順差來源、同時也是台商對外投資與民眾出外旅遊最多的地區，兩岸人員往來與經貿合作非常密切。



首先，從人民往來的角度來分析，兩岸人民往來可增加相互瞭解與情感、化解彼此誤解、同時也增進彼此利益。在中國國民黨執政的八年期間，大陸觀光客來台超過一千萬人次，為台灣帶來為數可觀的觀光收益，包括旅遊業、交通業、餐飲業、伴手禮業，甚至計程車業都因此而受惠。



其次，從貿易的角度來分析，近年來中國大陸與香港占台灣出口總額的40%左右，每年為台灣創造超過700億美元的外貿順差，累計超過7千億美元，超過台灣整體的外匯存底，為經濟發展增添無限動能。台灣必須思考如何讓中國大陸與香港持續成為台灣對外貿易的重要市場。



過去兩岸在“九二共識”的基礎上，於2010年6月29日簽署ECFA，2011年1月1日ECFA早期收穫（Early Harvest）生效後，台灣有539項出口中國大陸免關稅與享有通關便捷的權利，有效促進台灣這些產品對中國大陸的出口。現在連民進黨政府主管兩岸事務的官員都承認“ECFA整體而言對“我方”有利，希望持續下去”。