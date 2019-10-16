港澳辦強烈譴責美眾院通過香港人權與民主法案

中評社香港10月16日電／國務院港澳事務辦公室發言人楊光16日就美國國會眾議院通過《2019年香港人權與民主法案》發表談話，對有關做法表示嚴正抗議和強烈譴責。



新華社報道，楊光表示，美國東部時間10月15日，美國國會眾議院不顧中國政府多次強烈反對，通過了由部分議員提出的《2019年香港人權與民主法案》，這種行為粗暴干涉中國內政，公然為香港反對派和激進勢力張目打氣，充分暴露出美國國會眾議院和一些政客借打香港牌牽制和遏制中國發展的政治圖謀。



楊光說，香港修例風波愈演愈烈，與美方或明或暗地支持香港反中亂港勢力直接相關。近期，一些暴力分子肆意進行打砸搶活動，阻礙交通，損毀公共設施，向正在運行的地鐵投擲汽油彈，製造遙控土制炸彈，動輒圍毆表達不同意見的普通市民，襲擊警員、搶奪槍支並以利器割傷警員頸部等，嚴重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警務人員在內的廣大市民的人身安全、言論自由等基本人權。對於香港暴徒犯下的這一樁樁罪行，美國國會眾議院和一些政客卻視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐，難辭其咎。



楊光表示，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。我們奉勸美國國會及一些政客尊重客觀事實，立即終止有關法案的後續審議程序，不要錯上加錯。沒有美國的干預，香港會更加繁榮穩定。