星島：美政客指鹿為馬　用“港棋”制華

中評社香港10月16日電／星島日報今天發表社論說，美國國會眾議院定於本港時間今晨表決《香港人權與民主法案》，由於得到民主共和跨黨派支持，預計可獲大比數通過。美國一批敵視中國的政客，對香港實況所知片面，帶著傲慢與偏見，卻高舉支持香港爭民主自由的旗幟，而其真實盤算是進一步推香港做牽制中國的棋子，給亂局火上加油。



法案要求日後美國政府每年“認證”香港政府在維護法治、保護公民權利方面的決策是否有足夠自主，來確定美國是否繼續給予香港不同於中國的特別待遇。法案亦授權對違反《中英聯合聲明》和侵犯《基本法》、或嚴重侵犯人權的人士實施制裁。



眾議院還會審議表決《保護香港法案》等另外三項涉及中國與香港的法案，包括禁止美國企業向香港警方出售人群控制武器及防暴裝備。



這項法案在二〇一四年香港佔領運動期間面世，擱在國會直到今年反修例活動如火如荼時擺上議程，眾議院通過後，還待參議院通過，由總統簽署生效。



用香港作牽制中國籌碼



如果美國完成立法程序，本港最為雀躍的是一些親美的反對派政客和人士，認為這是美國對香港的保護傘，會令中國政府在“干預”香港方面有所顧忌。客觀效果卻是美國可以利用這法案，威脅甚至打擊香港的經濟，作為日後與中國交手的籌碼。



美國政府日後提供的“認證”，是否客觀公正，還是有強烈的政治因素左右決定，有待觀察。不過，國會在立法過程中的表現偏頗，而議員的言行也清楚顯示他們戴著有色眼鏡，對香港的評估不可能持平中肯。