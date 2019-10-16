美繼續供台自衛裝備　嚴德發：台美關係深化

嚴德發接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月16日電（記者 洪德諭）美國國防部印太事務助理部長薛瑞福在華府智庫活動提到，美方將會繼續提供台自衛所需裝備。對此，“國防部長”嚴德發16日在“立法院”備詢前受訪時表示，這顯現台美夥伴關係越來越深化，謝謝美方支持。



薛瑞福上周訪問中國大陸等地，15日出席美國智庫“詹姆斯頓基金會”（Jamestown Foundation）聚焦中國防務與安全的年度研討會提到，上周訪問大陸時，陸方有提及美售台F-16V戰機等議題，他則是重申美國的政策不變，美方將繼續供台自衛所需裝備。



對於此事，“立法院”“外交及國防委員會”16日審查“中央政府”總預算案關於“國防部”主管收支機密及公開部分，“國防部長”顏德發受訪時提出上述說法。



顏德發認為，這顯示台美關係與夥伴關係越來越深化，從台灣法案等各項法案陸續通過都能感受得到，謝謝美方的支持。



另外對於退輔會主委馮世寬日前赴“立法院”備詢時，語出驚人說退伍軍人變流浪狗無人收容，嚴德發則解釋，馮主要是針對退輔上校的教育補助費，這方面我們都會支持也希望能夠恢復，強調退撫軍人屆退都有相關的輔導制度來輔導他們就業，機制非常完整。