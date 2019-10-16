韓國瑜談兩岸關係　用阿拉丁神燈的精靈比喻

韓國瑜。(中評社 資料照) 中評社台北10月16日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜今天開始請假正式投入大選，他昨日接受媒體專訪時被問到有關兩岸外交的問題，韓國瑜妙用阿拉丁神話，用神燈裡的精靈與阿拉丁手上的戒指精靈，比喻兩岸關係。



在《少康戰情室》訪問中，國民黨前“立委”林郁方說，看起來蔡英文是把外交搞的一塌糊塗，他認為外交與兩岸關係是息息相關，他問韓國瑜的看法，當選後，如何恢復讓兩岸外交休兵？



韓國瑜回答借用《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈來做比喻。韓國瑜先是說，直到現在他還是不能下定論兩者之間誰威力強大？一般來說會認為神燈比較大、戒指比較小，但是千萬不要忘記，“5千萬華人大多數認同孫中山創立的中華民國”。



韓國瑜強調，所以今天民進黨執政一旦拋棄“中華民國”開始走向“台獨”，可說是搬石頭砸腳、自斷生機。如果在切斷中華文化會如何？韓國瑜認為，這樣會使得“不光是下一代心靈上會枯槁之外，我們整個中華文化體系會越離越遠”，也就是說“戒指上的小精靈威力就會愈來愈縮小了”。



韓國瑜重申，“我們所有台灣人民要非常有信心，看起來我們小，可是我們潛在的影響能力是極其的巨大”，兩岸關係何嘗不是如此？“我們只要繼續和平的交流、穩定的發展，讓我們活得有尊嚴之外、也要活得有錢，我們的力量是會非常強大”，韓國瑜說用這些來回應“郁方兄委員”，然後林郁方接著就拍了拍手。