深圳灣口岸變24小時通關　利兩地人流往來

來往深港兩地的跨境巴士（香港文匯網） 中評社香港10月16日電／深圳灣口岸即將改為24小時通關的消息一出，讓經常往返兩地的市民無比振奮。記者隨訪數位港人都為這一新政點贊，並期望未來有更多深港兩地間口岸能夠實現24小時通關。在口岸交通接駁方面，深圳交通運輸局正在調整口岸巴士線路，多家跨境巴士公司亦表示已著手制定新的運營時間及線路，預計開往深圳機場的夜間巴士均將改走深圳灣口岸，而前海等地則將考慮根據旅客需求，新開或優化夜間巴士頻次。



深香港文匯網報道，圳灣口岸是首個實施一地兩檢的口岸，於2007年7月1日開通，現時的開通時間為上午6時半至午夜12時，一旦落實24小時通關後，將比實施兩地兩檢的深圳皇崗口岸更為方便、省時。



冠忠環島深圳機場分部工作人員黃命友告訴記者，以深圳機場的夜間跨境巴士為例，午夜12時之後的發車頻次是每半小時一班，平均每晚會發車十餘班，均走皇崗口岸過關。“深圳灣改成24小時之後，不僅路途時間減少了一大半，通關時間也會少很多，真的是既省時又經濟。”



粵港巴士陳先生亦表示，深圳灣口岸開通後會減少很多運維成本，旅客坐得舒適了，就會更多地選擇跨境大巴，對業務量增加有好處。



在深圳市內深圳灣口岸交通接駁方面，目前深圳灣口岸有十餘條公交線路，最晚一班結束運營時間在零時左右，後續將會根據情況調整相關夜間公交的運營時間。

