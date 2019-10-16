渣打：恒指再跌空間不大

左起：渣打香港梁振輝（中）指，由於中美貿易爭拗持續，看淡科技相關板塊。旁為趙海珠（左）及林嘉文。香港文匯報 中評社香港10月16日電／中美貿易談判達成初步協議，短暫利好投資市場。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝昨日認為，兩國年內達成全面貿易協議的機會不大，料地緣政治因素影響或持續至明年初，加上近日“本地社會事件”，預期恒指第4季將繼續呈好淡爭持。不過，因應恒指與去年底比較升幅輕微，相信現價再下跌空間不大，料低位在26，000點有支持。



中美年內難達全面協議



香港文匯報報道，梁振輝提醒，市場今年第4季至明年初或仍面對眾多不明朗因素，包括中美雖指達成首階段協議，但仍需待兩國元首在11月亞太經合組織（APEC）智利峰會上簽署協議，協議才正式落地，中途可能出現變數，加上中美仍未就原定12月加徵的關稅措施達成共識，料中美年內仍較難達成全面協議。不過，他相信中央政府將出手刺激經濟等，屆時情況或未必如預期般差，相信投資者可以在逆風轉向期間找到投資機會。



港股方面，梁振輝認為，恒指今年以來表現未如理想，雖然近日迎來較大反彈（昨收報26，503點），惟比較去年底收市價25，845點，再對比美股及A股分別較去年底升2成及3成，升幅十分輕微。他相信港股在估值落差太大下將獲支持，因此維持對港股中性評級，料恒指第四季整體變動未必太大，有機會出現炒股不炒市情況。而在中美貿易爭拗持續下，亦看淡科技相關板塊。



中央料出招 A股可睇好



環球股市方面，該行上調全球股票至偏好持倉。梁振輝解釋，在環球央行貨幣政策寬鬆下，各地政府料將接力推財政刺激措施，企業盈利有望見底回升，特別看好A股及美股。其中，前者估值吸引，加上中央日後或將推出更多措施，有助支持經濟及拉動股市，料後市仍有力再上。



近日中美貿易戰局勢緩和，亦帶挈人民幣表現反彈。渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠預料，人民幣將徘徊在7.07算至7.19算區間，相信大幅貶值機會不大，至於能否重上7算關口，則需視乎貿易戰的進展。美匯方面，她預期美聯儲年底或再減息一次，限制美匯上升空間。在眾多貨幣中她較看好英鎊，認為英國無協議脫歐機會低，相信英鎊中長線估值被低估。



債市方面，渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，看好亞洲美元債及新興市場美元政府債，前者主因整體信貸評級較高，且波動性較低，後者則收益率仍然吸引。