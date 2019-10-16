零售寒冬　新地免商戶停業日租金

暴力衝擊持續，旺角商舖大多被迫提早落閘。資料圖片 中評社香港10月16日電／暴力衝擊，地舖季租挫逾1成，逾21年最傷。



香港文匯報報道，受連串暴力示威影響，本港零售業提早步入寒冬，作為香港商場大業主之一的新鴻基地產，昨日罕有發表聲明，宣佈寬減曾全日停業商場商戶當日的租金，期望能紓緩商戶的經營壓力。事實上，持續的零售業萎縮已經拖累舖租，代理數據顯示，上季整體地舖租金按季已下跌逾一成，為逾21年來最大季度跌幅，業界預料今年內仍將再跌5%至10%。暴力示威還重挫本港營商環境，香港美國商會調查顯示，46%會員對港長遠前景悲觀，24%考慮縮減業務甚至遷離香港。



新地昨日發表聲明，指近月的社會事件中，商場商戶受到不同程度的影響，旗下部分商場曾全日暫停營業，因此決定寬減這些受影響商戶當日的租金及其他相關費用，期望能紓緩商戶經營壓力，共渡時艱。新地表示，將會繼續推行各項措施，盡力改善營商環境，同時呼籲特區政府主動為大小業主及商戶提供紓困措施，協助行業走出困境。



近月零售業表現每況愈下，情況令人憂慮。世邦魏理仕昨日發表報告，指中美貿易戰和本地社會衝突對第三季的本地消費意慾帶來負面影響。7月和8月的零售業總銷貨值合共按年跌17.2%，料為1998年第四季度以來的最大季度跌幅。7月和8月的訪港旅客人次總和較去年同期下跌22.6%，應是自2003年沙士爆發以來最大的季度跌幅。



零售市場或陷較長低迷時期



世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強表示，有別於2014年的政治風波，近期的示威活動遍佈各個地區，因此對零售商和業主影響更大。如果目前的衝突持續，零售市場將有可能陷入一個較長的低迷時期。至於整體地舖租金按季大幅下降10.5%，是1998年第一季度以來最大的季度跌幅。購物商場的租金則持平，該行預料地舖整體租金將在今年內再下跌5%至10%。



訪港客止步 零售業首當其衝



另一國際物業顧問第一太平戴維斯（下稱“一太”）昨也發佈第三季零售租賃報告，也指出中美貿易戰及近期社會動盪對訪港旅客人數造成破壞性影響，波及多個行業，零售業首當其衝。預料如果近期沒有解決方案，目前的市場狀況或持續至明年。該行指，8月份的最新零售數據十分嚴峻，較2003年沙士期間的降幅更大，其中奢侈品零售收入平均按年下跌逾50%。但隨人們減少在外用餐，食品和飲料行業亦未能倖免。



銅鑼灣街舖租金按季大跌18%



第三季度，港九新界所有主要商業區街舖租金均出現雙位數下跌，以銅鑼灣最為嚴重（按季跌17.5%），這主要由於周末及公共假期部分商舖關門或受到嚴重破壞，以往最受內地遊客歡迎的零售店舖訪客大幅減少。其餘尖沙咀（按季跌15%）、旺角（按季跌15%）及中環（按季跌13.9%）街舖租金亦錄得不同程度下跌。至於全港商場整體租金季內下跌14.2%，但將軍澳等民生區的商場、餐廳對跌幅相對“免疫”，零售數據與上季相差不大。



一太香港董事總經理及租賃部主管黎達志指出，目前一些街舖業主正在提供短期和臨時性減租，幅度介乎15%至20%之間，減租期為3個月或更長時間，反觀商場業主調租意願較低，並傾向觀望。



美商會：近半會員對港悲觀



持續的暴力示威，除嚇怕旅客，打殘零售業外，也重挫香港營商環境。香港美國商會上周進行的一個調查顯示，120多位會員中，46%會員對本港的長遠前景感悲觀，較7月份調查增加12個百分點。同時，有61%公司的業務中至大程度受近期局勢影響，31%會員指香港的風險是高或極高，24%公司考慮縮減，甚至將業務遷離香港。受訪者雖然強調香港作為亞洲金融中心的地位難以被取代，不過長遠的風險增加，最終或會令外資移離香港，而新加坡仍是後備方案的首選。