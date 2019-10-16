"海貝思"致74死 日政府投7億日元救災

日本警方在泥石流現場搜救傷者（日本《河北新報》） 中評社北京10月16日電／第19號台風“海貝思”日前肆虐日本，令該國受災慘重。據日本NHK電視台最新消息，此次台風已造成日本74人死亡，224人受傷，還有12人失蹤。



死亡人數最多的地區是福島縣，有27人。其次是神奈川縣和宮城縣，都是14人。栃木縣和群馬縣為4人。



“海貝思”導致日本國內52條河流決堤73處，至少13000棟房屋浸水，1100棟以上的民宅處於全毀或半毀狀態。截至15日傍晚，日本至少發生了170次滑坡和泥石流災害。死者中，至少3人因泥石流衝毀住宅而死。



日本首相安倍晉三在16日召開的參議院預算委員會中強調，為應對此次台風造成的損害，政府不需等待各地區的申請，要直接強化“推動型支援”來輸送食品和飲用水等物資。安倍制定了方針，從2019年度預算費用中支出7.1億日元（約合人民幣4554萬元）用於救災。“希望受災地區能夠在財政方面方向放心，全力進行恢復。”



今年第19號台風“海貝思”12日晚在日本靜岡縣的伊豆半島登陸，隨後向關東地區持續推移。此次台風的破壞力“超乎想象”，日本氣象廳向東京等多地發布最高級別的大雨警報，呼籲人們警惕洪水災害。日本交通服務幾乎全面停擺，各地避難所擠滿了疏散的民眾。原定於14日舉行的日本海上自衛隊閱艦式也被迫中止。



（來源：海外網）



