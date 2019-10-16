林環牆再談論文門　要蔡英文真的不要再鬧了

林環牆在臉書發文再度質疑蔡英文為何拿不出學位的原始證書？（林環牆臉書） 中評社台北10月16日電／倫敦政經學院（LSE）日前發表聲明為蔡英文的法學博士學位背書，但旅美學者林環牆再提出質疑倫敦大學學位證書補發一人只能一次，蔡英文曾經在不同時間出示過三個不同版本的證書。他昨日深夜在臉書發文表示，再度質疑蔡英文為什麼拿不出學位的原始證書？林環牆事後再發一文表示，等他忙完一些事，再跟大家分享另一同樣勁爆的問題，並要“蔡英文真的不要再鬧了，夠了。”



蔡英文博士學位“論文門”延燒數個月，且儘管“總統府”及蔡本人和倫敦政經學院（LSE）數度澄清，蔡英文並且對台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，但仍不斷有人提出疑點。



林環牆表示，“補發證書可以選舉來了就補發？”還有人在爭辯：証書補發只限一次，只適用於在2008以後LSE的畢業生，但不適用於2008以前LSE的畢業生。所以說，蔡英文比較好運，可以每到選舉，就去拿一張補發證書？不覺得好笑嗎？



為什麼拿不出學位的原始證書？



蔡英文說：有學位証書，就表示有博士論文。



但是她始終拿不出1984年頒發的LSE法學博士學位的原始證書，反而出現兩份來歷不明的補發証書（2010，2015），以及一份所謂LSE提供的1984原始証書的影印本。



這三份來自“總統府”與“立委”管碧玲的文件，我把它們放在一起供大家參考（見下面照片）。



可是那一份1984原始証書的影印本不是應該早就存放在政大，東吳，“中選會”，以及“教育部”嗎？為什麼需要遠從LSE調過來？又真的是遠從LSE調過來嗎？



蔡女士究竟在什麼時侯曾經真正用過1984年頒發的原始學位證書？曾有過嗎？請說明！