彭斯拒絕向眾議院提供“通話門”調查文件

NBC新聞報道截圖 中評社北京10月16日電／據美國NBC新聞16日消息，美國副總統彭斯辦公室15日表示，將不會遵守眾議院的要求，提交美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日通話的相關文件。



報道稱，彭斯的律師馬修•摩根15日致信眾議院情報委員會、外交委員會與監督委員會主席，認為（眾議院）這一要求是眾議院“自發彈劾調查”的一部分，眾議院並未就是否開展彈劾調查做相關投票表決，在此情況下要求提交相關文件使委員會行使基本公平和正當程序的承諾陷入疑問。“此前，從未有過眾議院議長在未經投票授權的情況下對總統發起彈劾調查的情況”，信中說道。



據了解，上述三個委員會（情報、外交與監督委員會）的主席於10月4日向彭斯提出書面請求，要求後者提供特朗普與澤連斯基通話的相關文件，和特朗普暫緩對烏軍事援助的相關信息。



而就在同一天，特朗普的私人律師朱利安尼、美國行政管理和預算局負責人羅素•沃特也表示，將抵制國會眾議院要求提交相關文件的傳票。



路透社15日分析稱，彭斯與朱利安尼抵制國會眾議院傳票的決定，或使兩人面臨藐視國會的指控，也表明了特朗普阻撓民主黨人發起彈劾調查的決心。而兩人拒絕配合調查也可成為妨礙司法公正的證據，進一步坐實國會眾議院對特朗普不當行為的指控。



（來源：環球網）