華為：願與印度簽署“無後門協議”

中評社北京10月16日電／據英國路透社14日報道，華為印度分公司首席執行官陳傑14日表示，華為已準備好與印度政府達成“無後門協議”，以緩解其有關網絡安全的憂慮。報道說，作為全球第二大的無線通信市場，印度尚未開始5G測試，也未決定是否允許華為參與其5G建設。印度電信部長普拉薩德此前表示，將於明年3月之前舉行5G頻譜拍賣。



陳傑14日出席印度移動通信大會時表示，華為正與印方密切溝通，“表明在5G解決方案、網絡安全、情報法規等方面的立場”，“相信印度市場對華為始終持歡迎態度”，“已準備好簽署（無後門協議）”。陳傑補充說，華為在全球電信設備市場中占有28%的份額，“如果印度政府有意願的話，我們可以將源代碼保存在一個代管賬戶”。



據《環球時報》記者從印度有關部門了解，在本屆印度移動通信大會開幕前，印度政府曾一度拒絕向華為提供大會期間展示用5G臨時頻譜，直到10日才發布消息稱“同意”向華為和中興兩家中國公司提供臨時頻譜。而印度《經濟時報》14日援引政府不具名官員的話說，允許華為在印度移動通信大會上展示5G技術，“並不表示政府同意華為參與印度未來的5G試驗或建設”。



此間匿名官員對《環球時報》記者表示，由於美國方面向印度就5G建設中的網絡安全等問題反覆施壓，印度官方始終與華為“保持謹慎的距離”。在10月3日至4日舉行的第33屆世界經濟論壇印度峰會上，美國商務部長羅斯再次警告印度應以安全為重，將華為排除在未來5G建設之外。但該匿名官員也強調，正如印度外長蘇傑生此前在回答有關5G建設問題時的表態一樣，“對印度來說，選擇哪家企業參與5G建設，是技術問題而非政治問題”。



印度電信業巨頭、運營商Airtel掌門人蘇尼爾·米塔爾表示，過去10餘年來，華為產品的表現“非常優秀”，“我敢說至少在3G和4G時代，華為產品明顯優於愛立信和諾基亞”，他呼籲印度政府允許華為參加本國5G建設。



（來源：環球時報）