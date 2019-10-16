英媒：特朗普私人律師承認拿過商人50萬美元

中評社北京10月16日電／美國總統特朗普與烏克蘭總統“通話門”的“黑材料”被媒體越挖越多。據英國路透社15日報道，特朗普私人律師、紐約市前市長朱利安尼首度鬆口，承認去年自己從烏克蘭裔商人所設的一家咨詢管理公司拿過兩筆報酬，共計50萬美元，用於支付他為該公司提供的咨詢服務。



值得注意的是，這家企業的聯合創始人之一、烏克蘭裔商人帕爾納斯因涉嫌向美國政客提供境外資金，影響美國對烏政策，於上周在機場離境時被捕。



按照美國法律，外籍人士禁止向美國總統選舉參選人提供資金或支付費用。據《華爾街日報》披露，帕爾納斯跟朱利安尼關係密切，美國檢方此前已就朱利安尼在烏克蘭的商業活動展開調查。朱利安尼稱完全確信自己拿到的這兩筆錢來自美國國內，絕非境外，但又不透露具體的“國內”來源。



周一，美國白宮前國家安全委員會俄羅斯和歐亞事務高級主管希爾在美國國會聽證會上也爆出猛料。希爾表示，包括朱利安尼在內的特朗普親信曾試圖繞過正常的國家議事機制，干涉美國對烏克蘭政策，以施壓烏方對美國民主黨人士展開調查，攪得白宮內部大亂。前美國總統國家安全事務助理博爾頓為此吐槽說：“朱利安尼是顆手榴彈，要把所有人都炸死。”



希爾是美國國會眾議院對特朗普實施彈劾調查以來，接受問詢的第一名前白宮官員。對希爾的問詢持續了整整9個小時。《紐約時報》稱，希爾曝光的幕後操作令人震驚，足以威脅到特朗普總統地位的穩固。上周，白宮曾發聲明表示拒絕配合彈劾調查，但接下來，本周還有3名特朗普政府官員將接受調查人員的問詢。



（來源：環球時報）