埃爾多安：毫不擔心美制裁

埃爾多安 （圖自俄新社） 中評社北京10月16日電／自土耳其軍隊9日在敘利亞北部對庫爾德武裝發起軍事行動以來，已造成多名平民死傷、約10萬平民逃離家園，引發不少爭議。儘管美國總統特朗普14日簽署行政令，宣布對土耳其政府兩個部門及三名政府高級官員實施制裁和禁令，土耳其總統埃爾多安15日接受採訪時仍表示，安卡拉在敘北部的軍事行動不會停止，直到他們的“目標實現”。



俄新社15日報道稱，埃爾多安當天剛剛結束了訪問阿塞拜疆的行程，在接受媒體記者採訪時談及美國14日宣布制裁土耳其一事，這位土耳其領導人並未理會，並直言對制裁“毫不擔心”。

“在實現所有目標之前，行動將一直繼續下去。我們的目標很明確，對（美國的）制裁毫不擔心。”接著，埃爾多安進一步介紹說，“我們的目標就是把恐怖分子移出（土敘）邊境。目前，庫爾德‘人民保護部隊’（YPG）正逐漸失去他們的陣地。”



隨後，埃爾多安提到不久前和特朗普的一次通話，“我昨天（14日）和特朗普談過，他說我們應該停戰，但我們絕不會這麼做”，他補充說，“我讓特朗普派他的代表團來，我們會就此討論”。



土耳其國防部9日晚宣布，土耳其軍隊已對敘利亞北部的庫爾德武裝展開地面軍事行動。此前不久，白宮6日宣布美軍將從敘利亞北部地區撤出，對於土耳其將在該地區開展的軍事行動，華盛頓既不支持也不參與。



儘管特朗普隨後一再強調“不會拋棄庫爾德人”，但美國政界還是傳出特朗普為土耳其打擊敘利亞庫爾德武裝“開綠燈”的聲音，更有民主黨人炮轟這位美國總統可恥地背叛了敘利亞庫爾德盟友，親手將他們送入了土耳其的屠刀之下。在質疑聲中，特朗普多次向安卡拉發出“警告”說，如果土耳其在敘利亞的行動“越界”，那麼美國將摧毀其經濟。



當地時間14日下午，特朗普簽署行政令，宣布對土耳其政府兩個部門及三名政府高級官員實施制裁和禁令，以懲罰土耳其對敘利亞境內庫爾德武裝發起的軍事行動。特朗普表示，美國及其合作夥伴已經“從極端組織手中奪回了百分之百的土地。”他表示此前“清楚地向土耳其總統埃爾多安”表示，土耳其的行動正引發一場人道危機，可能滿足了戰爭罪的條件。“不幸的是，土耳其看起來沒有在侵略中降低人道危機。”



（來源：環球網）