莫迪“照片墻”粉絲數突破三千萬

中評社北京10月16日電／據《今日印度》等多家媒體報道，印度總理莫迪近日創造了一項新紀錄——在知名社交應用“照片墻”（Instagram）的關注者數量達到3000萬，成為世界首位在該應用上“粉絲”數突破3000萬大關的國家領導人。“照片墻”是一款以分享圖片為主要功能的社交應用。



印度人民黨常務主席、也是有望在12月接任阿米特·沙阿正式出任黨主席的納達專門為此發文表示祝賀：“莫迪在‘照片墻’上吸引了超過3000萬關注者，已經超過特朗普和奧巴馬，成為該平台上最受關注的領導人。這再一次證明了莫迪受歡迎的程度，以及他與年輕群體的良好關係。”“照片墻”上粉絲數量僅次於莫迪的領導人是印尼總統佐科·維多多（2560萬），第三和第四分別是奧巴馬（2480萬）和特朗普（1490萬）。



印度News18新聞網報道稱，就在幾天前，莫迪在另一知名社交媒體應用“推特”上的關注者數量突破5000萬。美國“石英”網站14日報道稱，雖然莫迪在推特上的粉絲數量落後於特朗普和奧巴馬，但“玩轉”多個社交媒體平台足以證明莫迪的高人氣——例如今年4月，莫迪是社交應用“臉書”上獲“點贊”數量最多的政治領袖，共得到4350萬個“贊”。



能收獲如此高的關注度，媒體分析認為，主要原因是“莫迪在社交媒體上非常活躍，經常發帖”。據印度新德里電視台報道，在剛過去不久的中印領導人非正式會晤期間，莫迪“忙裡偷閑”，在海邊為保護海洋環境撿拾垃圾，將塑料瓶、香蕉皮和其他廢棄物收集在一個大垃圾袋中。莫迪把照片發布到“照片墻”上並配文稱“不斷努力吧，讓印度乾淨整潔。”該帖已得到超過460萬個“贊”，評論區多是讚美，如“印度最好的總理”“莫迪先生，您是我孩子的榜樣”等。此前，莫迪在議會與印度人民黨高級領導人賈提亞的孫女一起玩樂的照片，以及與印度羽毛球世界冠軍辛杜的合影也收獲了超高人氣。



不過與此同時，莫迪的社交媒體策略也受到一些質疑和抨擊。《今日印度》此前發文稱，去年推特公司啟動對“可疑賬號”的打假行動後，莫迪的賬號一天之內失去了28.47萬粉絲，印度總理府的推特賬號也“損失”了14萬粉絲。



（來源：環球時報）