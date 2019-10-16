李克強在陝西考察時強調　深化改革開放

10月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在陝西西安、咸陽考察。這是10月14日，李克強來到明德門北區，聽取西安市老舊小區改造匯報，詢問群眾對小區改造的需求。（新華社） 中評社北京10月16日電／10月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在陝西省委書記胡和平、省長劉國中陪同下，在西安、咸陽考察。他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力推動改革開放，增強經濟發展內生動力，促進民生持續改善。



老舊小區改造是群眾的期盼。李克強來到明德門北區，聽取西安市老舊小區改造匯報，詢問群眾對小區改造的需求。他走進居民家中，察看房屋狀況，關切詢問生活情況。他還考察了社區托幼設施和服務。李克強說，老舊小區改造能提高居民生活水平特別是解決困難群眾生活難題，也有利於擴大有效投資和消費。這件事光政府“獨唱”不行，還要創新機制吸引社會力量，居民共同參與，形成“大合唱”。不僅要改善硬件設施，還要增加養老托幼等民生服務，使小區不僅好看，更要好住。



在路邊小店，李克強了解日用品價格以及經營稅費。他還臨時拐進一家賣肉夾饃的小餐館，向店主和就餐群眾詢問豬肉價格上漲影響。李克強說，各級政府要多措並舉保證豬肉供應，努力穩定菜籃子價格，保障好困難群眾基本生活。他強調，要落實好個體工商戶稅費減免政策，這有利於增加就業，有就業群眾生活就有希望。



李克強來到三星（中國）半導體有限公司考察。他說，中國將堅定不移擴大開放，對在中國註冊的內外資企業一視同仁，持續改善營商環境，並加強知識產權保護，歡迎各國企業來華共享發展機遇。



正泰電氣西北產業園是東部產業轉移項目。企業負責人介紹已轉移多條生產線到這裡，拓展了新的發展空間。李克強說，西部發展潛力大，關鍵要大力營造好的營商環境，國家會給予更有針對性的政策支持。