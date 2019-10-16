港消委會報告：網購退貨退款　一半冇下文

中評社香港10月16日電／網購方便兼快捷，但若貨不對辦，要退貨、退款過程繁瑣，隨時血本無歸！消費者委員會去年至今年九月期間，接獲逾7200宗網購投訴，當中充斥送貨延誤、收費爭拗等問題。消委會早前實測九個網購平台，發現平台聲稱提供退貨及退款保障，但申請成功率不足50%。連同客戶服務參差、高昂運費和匯率差額等弊病，消費者退貨須承擔很大風險。



大公報報道，消委會於今年八月至九月期間，在九個網購平台消費，包括亞馬遜（Amazon）、ASOS、bigbigshop、Gmarket、HKTVmall、PChome、樂天（Rakuten）、淘寶／天貓及Zalora，各交易六次，每次以最多600元購買一至十件服飾、化妝品、家品及食品等貨品。合共54次交易中，撇除當中25件貨品訂單被取消，消委會最終在47次交易收貨後，要求退貨及退款，但只有23次成功退款，成功比例僅49%。



運費隨時貴過件貨



實試結果顯示，淘寶／天貓、Amazon、ASOS、PChome、Zalora這五個網購平台接受無條件退貨申請。三個網購平台退貨手續繁複或資訊不足，例如Gmarket、Rakuten平台沒有詳細列明退款程序，用戶須透過電郵申請退款，然後按回覆電郵指示完成程序；bigbigshop退貨資訊透明度嚴重不足，消費者選購時若沒有為貨品頁面截圖，隨時錯失退款資訊。



實試又發現，Gmarket、淘寶／天貓、PChome三個平台不會為本港消費者安排運送退貨或賠償運費。消費者在確認退貨申請後，須自行包裝貨品、尋找速遞服務商、填寫清關資料，追討過程十分繁複。此外，退貨亦面臨高昂運費和匯率差額等問題，有時運費高於貨品價值，運輸商更建議消費者放棄退貨；運輸商亦有可能因貨品體積太大，而拒絕收貨。



匯率波動可能“蝕水”



消委會舉例，該會在8月30日經PChome購買總值新台幣2457元的貨品，連同684元運費，總收費為3141元，而信用卡則顯示收費為820.46港元。消委會於9月11日收貨後申請退貨，同月21日收到全數（貨款連寄出運費）新台幣3141元的退款，但信用卡戶口顯示退款為792.63港元，因匯率變動而損失27.83元。



消委會總幹事黃鳳嫻提醒，消費者網購時務必細閱貨品資料頁面內容。完成付款後，仔細核實確認電郵上列出的貨品資料和總收費，如有問題，消費者應盡快聯絡相關購物平台。收貨品後，消費者應盡快檢查貨品狀況，注意購物平台為退貨申請設定的期限及條款。