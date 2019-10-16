24%美企考慮撤離香港

中評社香港10月16日電／香港美國商會公布最新調查顯示，香港連月出現的暴力衝擊活動，已經影響其會員的銷售、企業運作及員工，有46%受訪企業對香港未來的前景感到悲觀。同時，在調查中，有61%受訪公司更明言已開始感受到持續暴力衝擊活動的影響，有意將業務遷離香港更佔受訪者中的24%。



香港商報報道，今年7月的調查結果顯示，20%被訪者認為，仍對香港前景感到樂觀或不會受影響，但到10月最新的調查顯示，相關比例已大降至7%。反而在10月的調查中，有46%受訪者對香港的長遠前景感悲觀，較7月調查時的34%為高。在風險評估方面，受訪的公司會員中，分別有26.6%及4.8%認為在港營商風險屬高及非常高。



在調查中，有61%受訪公司開始感受到持續暴力衝擊示威的影響，並已經考慮將業務遷離香港，制訂應變計劃，或因為面對人才短缺，在招聘時亦遇到困難。有82%受訪會員表示，曾就風險管理、因為社會分裂致需要處理員工、營運及投資策略作調整，定期與總部層級溝通。



美商會主席Tara Joseph表示，大部分受訪公司均表示，香港在亞洲具策略地位，是不可替代的樞紐，因此無意離開，但隨風險增加，最終可能迫使他們離開。她又指出，今次調查，正向那些視香港為具法治及資訊流通的活躍商業樞紐的人，發出警號，現正是時候結束暴力，認為港府需更努力尋求和解，避免香港長期聲譽受到永久損害。



另外，瑞萬通博資產管理創始合夥人Gary Kirk在記者招待會上表示，環球經濟正在同步放緩。他認為，所有資產類別均進入到經濟周期中需最為警惕的階段，下行風險相當明顯。