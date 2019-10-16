蔡英文叫陣韓國瑜　要講保衛主權決心

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2020參選人韓國瑜請假全力衝大選，他接受電視訪問提及兩岸關係時用《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大來做比喻。蔡英文今日對此回應，韓市長近來講了很多譬喻，我們最期待他講的就是說如果他做“總統”，他會有決心保衛“國家主權”、保衛民主自由生活方式，這才是“國家”領導人應該堅持的事情。



蔡英文今天出席台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展聯合開幕典禮，會後受訪做上述表示。



韓國瑜15日宣佈請假後，晚間接受接受《TVBS》電視台《少康戰情室少》節目專訪，國民黨前“立委”林郁芳詢問韓國瑜如何讓兩岸外交休兵。韓回應，堅信只要與對岸和平交流、壯大自身，台灣的力量會非常強大，並以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大來做比喻。



蔡英文說，她覺得兩岸議題是非常嚴肅議題，或許韓市長要變得比較活潑一點，但是兩岸問題本身是嚴肅議題，用神燈、精靈不是好的比喻。2300萬人的台灣是很好基礎、是一個實質、重要的存在，絕對不是精靈可以比較，整個“國家”發展過程要團結自信，是我們作為一個國家，每個“國民”都要抱持的態度。



她表示，韓市長近來講很多比喻以及事情，我們最期待他講一句話是，若當“總統”可以有決心保衛我們“國家主權”，保護我們民主生活方式，這才是一個“國家”領導人要堅持的事情。