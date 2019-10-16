蔡韓民調接近？蔡英文笑著要媒體自己看

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2020參選人韓國瑜請假拼大選後，猛攻蔡英文兩岸以及主權議題，韓提及蔡英文會講“中華民國台灣”，不是真心喜歡“中華民國”，而是為了搶“中華民國”的選票。對此，蔡英文今天受訪說，韓國瑜對國家重大議題還是以選舉為導向，國家領導人最重要的事情就是集結社會最大共識，這樣國家才有團結的基礎，“中華民國台灣”就是要集結社會最大的共識，讓台灣有團結基礎。



至於韓國瑜說，兩人民調很接近，蔡才會講“中華民國台灣”。蔡英文一聽到這個問題又是笑了一聲，還對媒體說，“民調有沒有接近，你們自己去看就好”。



蔡英今天出席台灣國際智慧能源週暨台北國際電子產業科技展聯合開幕典禮，會後受訪做上述表示。



韓國瑜15日接受《少康戰情室》專訪，韓認為，蔡英文雙十講“中華民國台灣”，其實是要對獨派有所交代，所以在“中華民國”之前加上台灣兩個字，分成“中華民國”派與台灣派，顯然也還沒有認知到她是“中華民國”的“總統”。



針對國際貨幣基金（IMF）15日公布2019年世界經濟展望秋季報告，下修今年全球經濟成長率預估至3%，台灣今年經濟成長率預估也被下修至2%，但仍和韓國並列亞洲四小龍之首。



蔡英文表示，我們的很多經濟機構預測，台灣在未來一段時間，確實還是穩定成長的趨勢。每一個經濟機構有最初的預估，後面再做調整，但是預估都有一定的差異，上上下下的調整這是過程。



她強調，雖然國際環境起起落落有不穩定因素，但台灣經濟還是穩定成長的狀態，尤其是台商回台投資跟重大基礎建設、擴大內需，能讓經濟在外部環境不穩定的情況下持續成長，今年上半年我們是四小龍表現最好的，動能也會持續到下半年。