暴亂禍害　兩大指標零售股重傷

中評社香港10月16日電／本港暴力衝突不斷，港鐵停運、商場停業，零售業受到巨大衝擊，莎莎（00178）港澳市場零售及批發營業額按年大跌24.1%，同店銷售更急插28.5%。周大福（01929）本港零售額跌幅更達35%，同店銷售暴跌42%。第一太平戴維斯警告，持續的社會動盪，使香港零售業面臨自SARS以來最嚴峻局面。



大公報報道，莎莎公布指，今年7月至9月集團香港市場受內地遊客減少來港影響，整體銷售額下跌達35.2%，其中內地客交易宗數更急劇下跌51.2%，本地客則下跌3%。而部分店舖營業時間縮短亦導致銷售下降。不過整體港澳市場，本地客及內地客每宗交易平均金額，卻分別錄得2.2%及3.3%升幅。



專家：慘況恐持續至明年



集團主席及行政總裁郭少明稱，鑒於香港目前不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施，其中首要目標是減省租金成本，部分街舖業主願意短期減租共渡時艱，集團亦會根據每間店舖的銷售及盈利能力爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖。



7至9月表現更差的周大福稱，因受到高基數及香港現況的影響，導致香港及澳門同店銷售顯著下跌，加上消費者抑制消費，使香港及澳門的珠寶鑲嵌首飾同店銷售於季內大福下跌35%。集團以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值，佔香港及澳門市場總零售值百分比，按年及按季均由44%下跌至35%，反映內地客大幅減少來港消費。



第一太平戴維斯發布報告認為，中美貿易戰及近期社會動盪，對訪港旅客人數造成破壞性影響，波及多個行業，其中又以零售業首當其衝，該行擔憂若政府短期內沒有解決方案，目前的市場狀況或持續至明年。但該行亦指出，2014年“佔中”的負面影響至少持續了12至18個月，但預計局勢一旦緩和，往返旅客人數將最先出現回升。



亞洲零售樞紐地位受衝擊



第一太平戴維斯數據顯示，8月本港最新零售數據十分嚴峻，比2003年SARS期間的降幅更大，其中珠寶和手表按年跌47.4%，服裝、鞋類和相關產品按年跌32.1%，化妝品和藥品亦按年跌30%，奢侈品零售收入平均按年下跌逾50%。且隨著人們減少在外用餐，食品和飲料行業亦未能幸免。該行指出，與2013年第一季度的歷史高位相比，香港街舖租金已經下降了54%，受社會衝突影響，第三季度港九新界所有主要商業區街舖租金均出現雙位數下跌，銅鑼灣按季跌幅更達17.5%，而以往最受內地遊客歡迎的零售店舖訪客大幅減少。



第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民認為，在宏觀經濟不佳，社會動盪持續等內憂外患陰霾籠罩下，目前零售板塊很難看到任何上行空間，香港作為亞洲零售樞紐的地位已受到衝擊。但他相信，由於本地住宅市場堅挺且利率較低，香港有望繼續保持亞太地區主要零售市場的地位。