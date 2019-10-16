炒作自殺案毀滅香港知專設計學院

黑衣人連續兩日瘋狂打砸知專設計學院 中評社香港10月16日電／利用一宗學生自殺個案，為達造謠抹黑警方目的，黑衣暴徒連續兩日對香港知專設計學院作毀滅性破壞，課室及圖書館的玻璃、課室拍卡機全部損毀、扶手電梯被灌水，牆壁被噴寫大字，更有一批身穿黑衣的學生在地下設祭台。學校昨起停課三天，但仍未確定周五能否復課。校方對校園多處遭破壞深表遺憾及痛心，學界譴責暴徒不問是非大肆破壞，是“香港文明的大倒退”。



大公報報道，繼前日數十暴徒打碎香港知專設計學院地面課室多塊玻璃、噴漆塗污後，約20名黑衣暴徒昨午四時再突擊校園，闖入圖書館、學習資源中心等地方，打爛玻璃及部分電腦，牆上噴寫“交出完整CCTV”、“學校隱瞞”等字句，亦有人士拉出消防喉向電梯灌水，再到不同樓層破壞房門玻璃、課室拍卡機。



黑衣人設靈撒溪錢



更有一批身穿黑衣的學生在地下設祭台，走廊上冥紙碎玻璃一地狼藉，令校園瀰漫著驚悚的氛圍。



知專校園建築外牆主要由玻璃組成，成為暴徒肆意破壞目標，記者昨傍晚進入校園發現地下部分玻璃整塊被打爛，碎片散落一地。各個樓層的課室門口均有拍卡機被砸壞，部分課室甚至教員室門上的玻璃亦被打碎；圖書館外牆玻璃全部碎裂，不能入內。



地面、樓梯、牆壁均被塗污，有的被噴上“不交出CCTV，後果自負”、“小心狗咬”、“枉為人師”等威脅性字眼。樓層間有攝錄鏡頭的地方，只剩下跌落地上的鏡頭和殘餘的電線。多個樓層地面充滿大量積水，所有電梯暫停使用，包括扶手電梯和升降機，有地面升降機大門打開，裡面不停在滴水。



附近居民往返港鐵站均需途經校園地下的“祭台”和破碎的玻璃，一位住在調景嶺的婆婆拄著枴杖蹣跚走過，她說：“將學校搞成咁，真係行過都心慌。”有仍需值班的保安表示進行破壞的學生（暴徒）很激動，周圍塗畫學院外牆，打砸玻璃，“睇到都驚驚地，唔知幾時先整得返好”。有保安說：“果班人已經將成棟樓（外牆）的玻璃都打爛曬，我哋自己都唔敢再上去。”



教育界痛責“文明大倒退”



知專校方回應《大公報》查詢表示，校園多處地方遭到破壞，深表遺憾及痛心。使用同一校舍的香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）─設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業），因應院校損毀情況，取消從10月15日至17日在調景嶺校舍所有的日間及晚間課程，其他安排容後公布。



教育局發言人強烈譴責暴力行為，重申任何言語上或行動上的暴力均不可接受，支持院校嚴肅處理。發言人說，有關暴力行為嚴重罔顧在場學生、教職員及其他人士的人身安全，並干擾院校的正常運作及教學工作。



教聯會主席黃錦良批評黑衣暴徒不問事實，對校園設施進行毀壞，影響到其他學生，是非常不負責任、無法容忍的做法。“我們對暴力行為強烈譴責，對於這些社會人士和學生表示十分失望。”他呼籲其他學生應該堅決和暴徒切割，更不要參與其中，強調這種做法最終要負上責任。



教評會主席何漢權認為，在學校內出現這樣的暴力行為是“香港文明的大倒退”。他認為自殺事件應該交給警方或者法律解決，不應該去質問校方，希望學生冷靜下來之後可以自己去找院長承認錯誤。