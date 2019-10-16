施政聚焦紓房困 料引條例收棕地

今日發表的施政報告據悉會公佈政府將更積極引用《收回土地條例》收回新界棕地、紓解住房供應緊缺等措施。 （文匯資料圖片） 中評社香港10月16日電／據文匯報10月16日報道，香港特區行政長官林鄭月娥今日會公佈任內第三份施政報告。她昨日在出席行政會議前會見傳媒表示，是次施政報告是在非常困難的環境下編制，但仍會在不同範疇推出逾200項新措施，其中會聚焦於房屋和土地供應問題。因應近日的社會情況，她今年的施政報告封面會再次選用天藍色︰“我希望香港能夠很快雨過天青，我們能夠重新出發。”有消息指，施政報告會公佈政府將更積極引用《收回土地條例》、收回新界棕地及在各區大綱圖中已劃作高密度住宅的私人土地，撥款50億元支援發展過渡性房屋，及將公共交通費補貼加碼等措施。



公佈多項改善民生舉措



今日上午11時，林鄭月娥會在立法會會議廳發表新年度的施政報告，下午3時會在政府總部舉行記者會。由於今年情況特殊，她早前表示相關政策局局長會率先公佈一些已經成熟的新措施，不會留待施政報告才公佈。截至昨日，特區政府已公佈多項新措施：



-動用105億元幫助舊樓業主維修樓宇、電梯以及加強消防設備；

加強兒童體能智力測驗中心服務，及為學校更好支援有自閉症的學生；

-在天水圍天秀路公園旁邊的空地設立臨時街市，最快於明年年底完工啟用；

-為精英運動員提供更多資助，增加各體育總會的資助以培養年輕運動員，支持體育學院建新大樓；

-撥款20億元協助私人住宅停車場加裝電動車充電的基礎設施。



有傳媒昨日則引述消息指，施政報告會公佈政府將更積極引用《收回土地條例》收地建屋，包括新界棕地及在各區大綱圖中已劃作高密度住宅（例如茶果嶺村以及牛池灣村），但因不同原因仍未起樓的私人土地。所收土地會百分百興建公營房屋，包括公屋和首置盤等，同時會宣佈建造三條新鐵路。