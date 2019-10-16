韓請假　柯：替高雄捏冷汗　大概三個月停擺

台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假拚大選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日受訪時酸說，韓市長要放假，他很羨慕，老實講，真的替高雄捏一把冷汗，大概三個月就停擺了。至於蔡英文該不該請假？柯則說，這要蔡自己決定啊！“如果你們這樣子幹，就拜託不要再打我黨政不分，我敢說我是全台灣最黨政分離的”。



韓國瑜15日對外宣布16日起將請假全力拚2020大選，大選行程從南台灣出發，並當場高歌“我現在要出征”展現氣勢，而另一方面，國民黨政治人物則紛紛要求蔡英文比照辦理，也請假拚連任。



台北市政府16日上午舉辦秘書長交接典禮，原北市府秘書長張哲揚屆齡退休，市府秘書長一職將由副秘書長薛春明接任，親民黨前台北市議員、現台北市副市長黃珊珊也出席交接典禮。



柯文哲受訪時笑著酸說，韓市長要放假，他很羨慕啦，哈哈哈，他還要每天7點半坐在這裡開會，一天24小時，韓這樣兩頭燒真慘。老實講，真的替高雄捏一把冷汗，大概三個月就停擺了。



媒體追問2000呂秀蓮、2016國民黨前黨主席朱立倫也都請假參選，是不是要同一標準？柯文哲說，朱立倫也是第二任，朱一開始也不是很想選，是最後搞到換柱。坦白講，這都不是正常國家該有的現象，不是正常的國家就算，怎麼越來越不正常？到底在搞什麼？他個人對於要不要選大選是一直猶豫不決，草包、菜包整個產業界、知識界都很焦慮。



柯文哲認為，有時候市政還是責任啦，高雄怎麼辦？有人講說有副市長，那以後都不要選市長好了，這不是正常國家該有的現象，只是“都已經到這裡了怎麼辦，只好把它走完”。



至於蔡英文沒有請假，但很多行程都是選務行程，包括替“立委”參選人站台，適當嗎？應該請假打選戰嗎？柯文哲打太極說，這是蔡自己要決定啊，去年他到最後法定15天才請假去選，是不切實際。政治的現實不是這樣，選舉還是要花時間，所以韓國瑜要請假，他可以理解，但不需要走到這一步，第一步走錯了，後面就沒有辦法，一定只好請假了。



柯文哲指出，下個禮拜有個市政會議報告要講黨政分離，不少市議員攻擊我們黨政不分，但放心，我們一定會守法，法律上絕對沒問題。什麼叫黨政分離，民進黨就請蔡英文、國民黨就請韓國瑜先示範，看看什麼叫黨政分離，結果後來市議員們都不敢問，“如果你們這樣子幹，就拜託不要再打我黨政不分，我敢說我是全台灣最黨政分離的”。