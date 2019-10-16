韓國瑜再喊話：蔡請假參選進行君子之爭

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月16日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日赴屏東展開土地學習傾聽之旅。韓上午聯訪時被問到要民進黨蔡英文也跟著請假拚大選時表示，那是我們針對蔡英文請假的建議，韓解釋希望大家恢復到最原始、最單純，且沒有動用到“國家”資源的情況下，進行一場君子之爭。讓兩個最主要政黨的“總統”候選人把政見講清楚，在完全平等的狀態之下進行。



韓國瑜說，事實上，蔡每天也在跑選舉行程，雖然身為“總統”，她主要的重心全部都在選舉，與其如此何不大大方方請假勒？



至於民調落後蔡英文？



韓國瑜強調，比民調，自己更重民心！我再三講“民心”是最重要的，我們所有接觸的群眾可以很明顯看得出來，我們接觸每一雙手、每個眼神，民心是有期待的。大家期待台灣會改變，也散發出來過去3年半大家對民進黨執政是相當不滿的，我們第一線感受是相當強烈的。韓國瑜希望蔡英文傾聽一下民意，看看這幾年台灣人民過得多辛苦。



韓國瑜上午從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，隨後至恆春跟觀光業者座談，不少觀光業者代表與會，期待韓2020當選，改善兩岸關係，重新讓人流進入墾丁。



韓國瑜結束與墾丁觀光業者座談後，將轉往車城福安宮參拜，車城也是民進黨屏東縣長潘孟安的故鄉。