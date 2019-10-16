國台辦：31條落實覆蓋面不斷增加

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月16日電（記者 張爽）在16日上午召開的國台辦例行新聞發布會上，發言人馬曉光介紹了“31條措施”的最新進展。他表示，“31條措施”的落實不斷增加了覆蓋面，取得了新的成效。



新華社記者問，大陸各地各部門在推動落實“31條措施”方面有哪些新進展？近期大陸方面有沒有可能推出新的惠台利民措施？



馬曉光表示，我們多次向大家介紹，各地各部門持續落實落細“31條措施”。近期，廣西壯族自治區桂林市、山東省德州市、四川省遂寧市分別發布了具體實施意見。截至目前，大陸已經有102個地方結合當地實際出台了落實“31條措施”的具體實施意見，其中包括28個省、自治區、直轄市，12個副省級城市，57個地級市，1個市轄區和4個縣級地方，為台胞台企在大陸發展提供更全面的同等待遇。“31條措施”的落實不斷增加了覆蓋面，取得了新的成效。



他指出，堅持以人民為中心的發展理念，為台胞台企來大陸生活、工作、創新創業提供更加有利的條件，共享大陸發展機遇，這是我們長期堅持、一以貫之的方針政策。我們將繼續廣泛聽取、認真研究廣大台胞台企的訴求，努力為台胞辦實事、做好事、解難事，促進兩岸融合發展和兩岸同胞心靈契合，讓廣大台胞更有獲得感、榮譽感、幸福感，協助台灣同胞實現對美好生活的向往。

