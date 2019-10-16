柯批綠營：我們要明治維新　不要義和團

台北市政府16日上午舉辦秘書長交接典禮，柯文哲親自出席。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日受訪表示，民眾黨20日公布第二波“立委”提名，要不要請鴻海創辦人郭台銘同台，要看郭董時間方不方便，行程上大家方便就互相幫忙。至於名單多有藍綠跳槽者，柯也說，過去就是藍綠兩大板塊，這也沒有辦法，我們就是找比較有理想性的年輕人，接著自練兵。



柯文哲也批判民進黨政府，一個前瞻計劃執行率20%上下，就不要跟他講什麼統獨，整個“國家”執行率20%，你還要講什麼？他強調，我們要的是明治維新，不是要義和團，100年前面對西方列強挑戰，你是要用義和團的方式解決，還是明治維新解決？這才是台灣大家要思考的。



民眾黨20日將在高雄舉辦記者會公布7名第二波區域“立委”提名人名單，傳出的名單包括高雄市第一選區（旗山、內門、美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏、大社、大樹、燕巢、阿蓮、田寮）將由高雄市前議員羅鼎城參選；新北市第三選區（三重）李旻蔚；桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園）陳泓維；台中第五選區（北區、北屯）謝文卿；台南第一選區（後壁、白河、鹽水、新營、柳營、東山、北門、學甲、將軍、下營、六甲）顏耀星；高雄第八選區（前鎮、小港、旗津）敖博勝；台東縣陳允萍。



台北市政府16日上午舉辦秘書長交接典禮，原北市府秘書長張哲揚屆齡退休將轉任台灣民眾黨秘書長，市府秘書長一職將由副秘書長薛春明接任，新任台北市副市長黃珊珊也出席交接典禮。



柯文哲也批，這次民眾黨的選戰主軸不是藍綠，而是“國家”治理，不要老是講統獨，那他就會問行政效率、財政紀律、KPI執行率、處理問題是不是務實等問題，這才是我們要開始去盯的。一個前瞻計劃執行率20%上下，就不要跟他講什麼統獨，整個“國家”執行率20%，你還要講什麼？



被問到是不是趁中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假後入侵高雄市，柯文哲笑說，總不能每次永遠都從台北看天下，所以有時候就去高雄，我們只是簡單的想法，但你們就會陰謀論想來想去，政治沒有這麼嚴重啦。