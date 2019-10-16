脫歐協議傳現進展　英能否如期恢復單身仍未定

中評社香港10月16日電／英國和歐洲聯盟今天在最後一刻的關鍵協商中，就脫歐協議取得進展，雖趕上即將登場的領袖峰會，但仍不清楚倫敦能否避免將排定的10月31日脫歐日期再往後延。



路透社報道，歐盟談判代表巴尼耶在盧森堡舉行的部長級會議明確表示，如果今天無法達成協議，歐盟領袖17日起召開兩天峰會時，就沒有東西可批准通過。



然而，布魯塞爾持續就技術層面進行磋商的同時，有消息指出，雙方歧見縮小，即將在協議文本取得共識。



中央社援引報道，一名歐盟官員表示，脫歐協議“接近敲定但不是100%有把握”，並表示“仍有部分需要敲定”。其他人說法則保守得多，一名高階官員表示，能否斷定即將達成協議，目前“為時過早”。



協商主要癥結點一直都是歐盟成員國愛爾蘭和英國統治的北愛爾蘭邊界問題。



英國公投決定脫歐迄今3年，談判人員仍無法解決愛爾蘭和北愛的邊界問題：要如何在不推行硬邊界管制措施、危及終結數十年暴力衝突的1998年耶穌受難節協議下，防止這道邊境成為歐盟單一市場的後門。



17、18兩日的歐盟峰會是英國於31日脫歐大限前，最後一次與歐盟談判的機會。就算英國與歐盟達成協議，首相約翰遜仍需在他沒有多數優勢的國會推銷這項協議。



而無論有無協議，歐盟認為英國依舊有可能把脫歐大限自10月31日再往後延，短則延一個月，長則延半年或更久。