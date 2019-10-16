賴清德舊金山為蔡造勢　強調無關誰配誰

賴清德出席蔡英文連任北加州造勢大會。（照片：2020小英發言人臉書） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）針對民進黨新潮流挺賴勢力一再力拱“蔡賴配”，前“行政院長”賴清德15日晚間在舊金山出席蔡英文連任北加州造勢大會致詞強調，他會來美國是因為責任，和任何職務，“誰與誰搭配參選無關”，而民進黨的三大目標就是壯大台灣、團結台灣和世界台灣。



他表示，這次選舉一定要團結，每一張選票都很重要，蔡英文若連任成功，絕對比國民黨2020參選人韓國瑜更能帶領台灣，“國會”也一定要過半。他也拜託僑胞明年1月11日請大家一定要回台灣投票。



賴清德初選後首度出席公開大型活動，他登台時心情顯得不錯。他說，現在初選已經結束，相信大家更能看清楚、了解他的苦心，也相信大家能釋懷。蔡英文得到民進黨提名，但他尊重民主的風範的到尊敬，“所以我今天來美國助選，是民主的必然，和搭不搭配、任何職務完完全全無關”。



北加州造勢大會現場也播放蔡英文講話的影片，蔡英文要台僑繼續支持她，並感謝大家支持。造勢場合上，台僑也一再的高喊“總統”連任，“國會”過半”。



主持人也介紹賴清德是非常“大咖”的來賓，賴上台，台下僑胞也高喊“賴清德加油”。



賴清德以3大理由呼籲僑胞一定要回台投票，希望大家“為壯大台灣投一票、為團結台灣投一票、為世界的台灣投一票”；蔡英文執政3年多來推動許多改革與轉型，民進黨政府要繼續壯大台灣；且台灣應該要是個團結的“國家”，卻因歷史因素讓“國家認同”分歧，台灣要經過一次次選舉，用一張張選票來淬鍊，就像打鐵鑄劍，一鎚一鎚將那些“一個中國”的雜念打掉，把捍衛台灣、守護民主自由的民意，淬鍊成鋼鐵般的意志，台灣自然會團結。



賴清德感謝自己初選的支持者，與當初批評他的人“互相批評求進步”，但他也強調，初選已經結束，大家應該可以了解他的苦心。