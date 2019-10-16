韓從南方出發　藍委陳宜民：鄉村包圍城市

藍委陳宜民接受中評社訪問談韓國瑜選戰策略。(中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天正式請假投入大選，並宣示從南方出發的策略，韓的“國政”顧問團成員、來自高雄的國民黨不分區“立委”陳宜民向中評社表示，韓國瑜從南方出發當然是從他的根啟程，由南往北走也符合其選戰策略，也就是鄉村包圍城市，畢竟韓主打庶民，所以從南部出發希望再捲起2018旋風。



韓國瑜昨天宣布請假投入大選，宣示從南方出發，展開全台22縣市的產業學習與傾聽土地之旅，有三大主軸，關懷、學習與傾聽，今天首站從屏東開始，期望對其選情能帶來翻轉效果。



對此，陳宜民接受中評社訪問表示，韓國瑜從南部出發，當然就是要從他的根，這也不是韓要對南部彌補什麼，只是對韓來講，現在從南部出發往北部走也是符合他的選戰策略，畢竟2018韓是在高雄打贏這場選戰，去年九合一選舉能遍地開花也是從南部而起。



陳宜民說，韓國瑜選擇從南部出發不是在彌補什麼，是要用由近到遠的方式來處理選戰，是鄉村包圍城市的概念，畢竟韓主打的是庶民“總統”，現在也有個名稱是庶民起義，不只是韓粉，用庶民來定義，概括性比韓粉更廣，知識份子、經濟藍知識藍也可以是庶民，只要認同一般老百姓希望過好一點的日子，拚經濟，讓這國家可以繼續壯大都是庶民，這概念比韓粉來得更好。



至於從眾多民調中看出，韓國瑜的泛藍支持者還沒完全歸隊，該怎麼處理這一塊？



陳宜民說，因為之前有遇上亂流，是國民黨初選後因為郭台銘的出走造成，加上台灣民眾黨的成立，郭跟柯文哲合流，現在在推他們的人選，等於郭在挖國民黨的牆角，柯在挖綠的牆角來形成第三勢力。這樣的過程裡面，就會讓藍營有些支持者會持比較觀望的態度，畢竟有些人在初選的時候是支持郭。



陳宜民認為，這部分只要韓國瑜的政見一一拋出，相信知識藍、經濟藍會歸隊，這是時間的問題。