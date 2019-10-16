橘軍入白營　黃珊珊：沒邀宋楚瑜觀禮布達

親民黨籍台北市副市長黃珊珊（左）與柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月16日電（記者 鄭羿菲）親民黨籍台北市副市長黃珊珊16日出席市府秘書長交接典禮，被問到會不會邀請親民黨主席宋楚瑜出席她的布達典禮，黃表示由於親友太多，沒有邀請任何外賓參加。至於宋楚瑜對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的心情平復了嗎？黃回應，宋日前也參加北市府升旗典禮，應該沒什麼太大的問題。



媒體追問，黃珊珊與頭號柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅關係很好，能不能化柯黑為友柯？坐在一旁的柯文哲聞言趕忙笑著直搖頭，黃則笑說，王世堅的話通常都是相反的，我們是20年的同事，且王在市政議題上都滿講道理的，她會盡力擔任調和劑，希望我們來做事，讓王上電視節目講的梗越來越少。



台北市政府16日上午舉辦秘書長交接典禮，原秘書長張哲揚屆齡退休將轉任台灣民眾黨秘書長，由副秘書長薛春明扶正。



黃珊珊會後與柯文哲一同接受媒體訪問，被問到擔任副市長的想法，黃表示，他前幾年的選舉口號是“要讓認真的人被看見”，他來北市府就是要讓北市府8萬公務員被看見。



至於布達典禮的時間、會否邀請宋楚瑜，黃珊珊說，好像是下個禮拜，光是她的家人就有30至40人，要邀請就很多人，沒受邀的志工、朋友可能就會生氣，“所以她沒有邀請任何外賓，也不會特別去邀請”，她是到北市府做工的，不是當官的。



媒體追問，宋主席的心情平復了嗎？黃珊珊認為，宋楚瑜10日出席台北市政府的升旗典禮，其實宋很清楚所有的過程，應該沒有什麼太大的問題。至於宋主席未來的規劃，因為她不在黨務，不清楚黨的決策，這部分要問黨部。