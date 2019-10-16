韓國瑜墾丁座談　旅宿業者高喊：我們要陸客

韓國瑜到恆春進行觀光產業座談。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天啟動土地傾聽學習之旅，首站來到台灣最南端的恆春進行觀光座談，針對墾丁觀光如何救進行討論。業者提到的問題包括交通、觀光、產業及醫療等，更有人高喊“我們要陸客”，讓在場民眾響起熱烈掌聲。



韓國瑜16日上午來到恆春鎮進行觀光產業座談，韓抵達前，山腳里活動中心已有許多支持者等待，周邊也有攤商販賣青天白日旗與服飾，相當熱絡。這場觀光座談會主題為“墾丁觀光如何救？”邀請當地觀光旅宿業者座談發言。現場不僅座無虛席，二樓會議空間也擠滿群眾，小小空間湧進約300人。



座談會一開始，主持人請韓國瑜發言，他卻揮手表示，機會難得，多開放幾位民眾講話，展現體恤民意的態度。



隨即有民宿業者拿起麥克風表示，馬英九時期大家賺錢像賺水，恆春民宿瞬間崛起，1、2000家一路升到3、4000家，大家都有生意做。他舉自己為例，從過去3間民宿，到這個月結束到沒半間，不知道蔡政府怎麼這麼厲害，有辦法把我5、6年來辛苦經營的積蓄，就在2、3年內全部還回去。



他情緒激動的高喊“我們要陸客，對不對？”當地業者都報以熱烈掌聲，似乎一語說出大家的心聲。誠摯請韓市長，若有機會當選“總統”，請把兩岸關係打好，還我們陸客。



五星級飯店業者接著說，以目前的交通現況，若要吸引國際客到國境之南旅遊，從小港機場出境，不是包車、就是搭客運，幾乎要2.5小時才能到達，交通真的是急需改善的問題。



民宿店家也表示，現階段恆春半島有2萬間房間，以民宿業者占多數，舉凡行間內會用到的毛巾、枕頭、棉被，都是一整串的產業鍊，若能救墾丁觀光，就能救全台產業。



輪到當地婦女團體代表發言，她開口就痛批在民進黨執政下，父子不像父子、夫妻不像夫妻，走私香菸叫做超買、高鐵上撿到300萬元卻是大事化小、小事化無，非常感謝韓市長將禮義廉恥的牌匾重新掛上去，“我們婦女團體給你100個讚”，希望韓國瑜當選“總統”後能真正捍衛“中華民國”。支持者此時也高喊“我們都是你的潛水艇啦！”



韓國瑜16日開始請假，並正式展開大選行程，韓一早從高雄出發至屏東鵝鑾鼻和恆春，媒體記者、韓粉等也隨行，接下來將前往車城、來義、潮州、東港、小琉球等鄉鎮。