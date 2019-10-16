國台辦：限制金馬發展　民進黨不得人心

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月16日電（記者 張爽）日前台灣海峽通道及金馬通橋專題研討會在福州召開，兩岸專家對福州至馬祖、廈門至金門的大橋建設形成了初步方案。台灣陸委會則聲稱此舉意圖分化台灣。對此，國台辦發言人馬曉光16日上午回應說，民進黨當局，單方面破壞兩岸協商政治基礎，竭力阻撓兩岸經濟文化交流合作，站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展，這種心態和做法不得人心。



馬曉光表示，10月13日，台灣海峽通道暨金門通橋專題研討會在福州召開。與會兩岸專家學者圍繞台海通道工程建設模式和經濟效益以及福州至馬祖、廈門至金門的通橋方案等議題展開交流研討，分享研究成果。



他說，今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話，提出了兩岸要應通盡通，明確可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。我們就是要像為大陸同胞服務那樣造福台灣同胞。福州至馬祖、廈門至金門兩橋是“台海通道”的重要組成部分。推進兩橋通橋，是踐行以人民為中心發展理念，順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，有利於台灣同胞分享大陸發展機遇，促進兩岸經濟社會融合發展。大陸有關方面已全面展開榕馬大橋和廈金大橋的前期研究論證工作。兩岸有識之士就此建言獻策，促進盡早通橋，是為了造福兩岸同胞。



“至於民進黨當局，單方面破壞兩岸協商政治基礎，竭力阻撓兩岸經濟文化交流合作，站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展，這種心態和做法不得人心。”

