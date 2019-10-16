莫健稱台灣從“戒嚴國家”演變為民主燈塔

美國在台協會（AIT）主席莫健致詞。（蔡英文臉書） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天在“總統府”會見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）。莫健致詞表示，美國非常關切中華人民共和國不斷對台灣在政治、經濟、軍事等施壓的壓力，美國反對任何一方片面改變現狀。這樣的改變會破壞過去十幾年的區域和平框架，美國仍認為台灣從“戒嚴國家”演變為民主燈塔是偉大成就，他表示，希望這項得來不易的成就，必須要能夠維持。



莫健14日至19日偕同AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，此行將拜會台灣政府高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見。此行是莫健第7度訪問台灣。



蔡英文上午在府內會見莫健，蔡英文臉書直播兩人致詞的部份。AIT台北辦事處處長酈英傑陪同莫健出席。“國安會秘書長”李大維也出席。



莫健致詞提到，今年台美關係長足進展，AIT新館落成，美國授與台灣F16V戰機等，只是其中例子而已，台灣是美國非常重視的夥伴，共同面對區域挑戰像是朝鮮、促進國際規範像是宗教自由、民主治理等價值。



莫健強調，美國非常重視台灣安全，認為這是印太區域安全的核心部分，我們持續關注兩岸關係之間的和平與穩定，上週台美首次舉辦太平洋對話，證明美國對台灣支持，以及美國對台灣太平洋邦交國的支持。



他表示，這是為什麼我們持續擴展台灣國際空間，並維持密切的安全合作。就像蔡英文在雙十演說所說，台灣成為捍衛民主最前線國家，美國非常關切中華人民共和國不斷對台灣政治、經濟、軍事等壓力，美國反對任何一方片面改變現狀，這樣的改變會破壞過去十幾年的區域和平框架。



莫健表示，美國仍認為台灣從“戒嚴國家”演變為民主燈塔是偉大成就，這項得來不易的成就必須要能夠維持，台灣是一個民主成功典範，也是一股良善力量，也是美國合作夥伴，讓我們繼續合作並在台灣關係法建立基礎上推展各項成就，並達成更多合作。

