國台辦：台灣前途在於國家統一

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月16日電（記者 張爽）16日上午，國台辦發言人馬曉光就韓國瑜“兩岸政策白皮書”回應說，我們對台的大政方針是清楚的、明確的。堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。



台灣東森電視台記者提問說，韓國瑜日前提出了“兩岸政策白皮書”，裡面提到目前現階段不存在所謂統一和獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，新黨主席郁慕明批評韓國瑜這種說法是逃避問題，請問發言人有何看法？



馬曉光表示，我們對台的大政方針是清楚的、明確的。在這裡我再強調兩點：一是堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎。儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實也從未改變。我們已經多次表明，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，反對“台獨”，兩岸關係就會改善和發展，台灣同胞的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動蕩，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。二是台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。早日實現海峽兩岸統一，是海內外中華兒女的共同心願，我們願意繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

