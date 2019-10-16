國台辦回應蔡雙十講話：謀“台獨”是絕路

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月16日電（記者 張爽）蔡英文10月10號發表談話，通篇充斥“大陸威脅台灣，挑戰區域穩定和平”的論調，大肆煽動仇視大陸，更叫囂“台灣是面對中國崛起和擴張的第一道防線”。對此，馬曉光回應說，我們再次正告民進黨當局，搞對抗沒有出路，謀“台獨”更是絕路。損害人民利益、違背民意、逆流而動者，都必將被歷史大勢所拋棄。



馬曉光說，關於民進黨當局領導人10月10號發表的講話，我已經通過書面方式表明了我們的立場。在這裡我還要強調，這個講話充斥著對抗和敵對意識，企圖借誣蔑攻擊“一國兩制”來製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的的主流民意，牟取選舉私利。這篇講話顛倒黑白，把所有中華兒女追求和平統一、反對“台獨”、維護兩岸關係和平發展的努力說成是對台灣的所謂“威脅”，迎合西方反華勢力，把祖國大陸的發展進步和實現中華民族偉大復興的進程說成是對區域穩定和平的所謂“挑戰”，再次暴露了民進黨當局製造兩岸對立衝突、破壞台海和平穩定、悖逆島內求安望治主流民意、與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的“台獨”本質。



“我們再次正告民進黨當局，搞對抗沒有出路，謀“台獨”更是絕路。損害人民利益、違背民意、逆流而動者，都必將被歷史大勢所拋棄。”

