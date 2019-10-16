台北故宮收入銳減　吳密察直說陸客減少

故宮博物院院長吳密察。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月16日（記者 李其樺）“立法院”文化教育委員會今天上午進行台北故宮博物院年度預算審查，中國國民黨“立委”林奕華、蔣乃辛等人表示，故宮博物院觀光人數下降，使得門票收入減少，紛紛提案要求增加門票收入。故宮院長吳密察回應，故宮近年因為陸客減少導致門票收入下降，外國客方面會再加強宣傳行銷。



“立法院”教育文化委員會16日審查故宮博物院2020年度預算，對於故宮明年門票收入編列僅新台幣9.3億，較上年度少了約1.6億，引發朝野“立委”關切，紛紛提案要求增列門票收入預算編列，要求故宮必須透過各種方法，提高入館參觀人數。



藍委林奕華表示，外國觀光客來台人數雖較去年成長，但是故宮觀光人數逐年消退，其中故宮北院觀光客從2016年的466萬人，至去年減為386萬人，今年8月截止觀光客減為282萬人；南院方面觀光客從2016年的147萬人，至去年銳減為76萬人。另外東南亞國家來故宮觀光人數不足，要求提案增門票預算10%，提高故宮收入。



吳密察表示，故宮北院因為大環境因素觀光人數減少，南院方面則是因地理位置關係影響觀光客意願，會再推出優惠措施鼓勵國外旅客來南院觀光。



林奕華也質疑，故宮在館校合作教育服務項目推出遊戲式教案和故宮創克魔幻列車城鄉教學活動共投入新台幣1234萬元，但是在故宮每年觀光人數逐年減少情況下，究竟有無達到應有效益？要求凍結預算10%，故宮應提出書面報告說明，再將預算解凍。



故宮院長吳密察表示，故宮推出城鄉巡迴教學活動，從去年服務學校數字僅個位數，今年成長30多校，教案從20案提高為30案；另外故宮推出“故宮遊藝思”鼓勵學子來故宮參觀，截至目前為止來故宮參觀學生超過5千多人，有700多位教師來故宮參加研習，會再提出書面報告。



另外，民進黨“立委”黃國書提案，故宮官網在圖像文字缺少英文標示，不便外籍人士查閱，他認為故宮應是國際的故宮，而非僅是陸客的故宮，故宮在與國際接軌方面做得不足，要求凍結故宮文物管理預算500萬元。