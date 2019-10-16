施政報告發布　林鄭提處理重大危機三原則

林鄭月娥上午在立法會會議廳試圖宣讀施政報告。（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月16日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥原定於立法會發表施政報告，遭反對派議員擾亂後，改用視頻形式向市民發表。林鄭月娥在視頻中表示，今日發布的施政報告會提出一些措施去處理社會最關注的問題，稍後她也將邀請一些社會領袖、專家、學者，再深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。她指出，無論是處理這次重大危機，或是繼續履行管制責任，她將堅守三項原則，包括堅守“一國兩制”，竭力維護法治以及保護香港的制度優勢。



林鄭月娥說，過去四個多月，香港承受著前所未有的衝擊。香港一直以來是全球最安全的城市之一，而文明、守法、自由、多元、包容和互相尊重是這個亞洲國際都會引以為傲的特徵。但短短幾個月，因最初反對政府修訂《逃犯條例》而引起的社會衝突，影響範圍越來越廣泛。不同地區在過去四個月發生了超過400場示威、遊行和集會，往往都演變成暴力抗爭，導致超過1100人受傷，及超過2200人被捕。少數暴徒有組織、有計劃地發動攻擊和破壞，並以“起底”、“私了”對待持不同意見的人士，令香港陷入了混亂和恐慌；市民日常生活受到嚴重打擊，從事各行各業的“打工仔”和大、中、小型企業對香港的前景都非常擔憂。市民都在問，香港可否回復正常運作？香港是否仍是一個可以安居的地方？



林鄭繼續表示，社會各界都共同譴責暴徒的極端行為，支持政府嚴厲執法，遏止暴力。對持不同政見的人士，社會各界都呼籲大家要先放下分歧，盡快停止暴力，讓社會回復平靜。特區政府除了竭力制止違法行為、支持警隊執法、確保各個部門和公營機構盡力應對以減少對市民的影響外，亦會盡一切努力嘗試以其他行動與社會一起走出困局。一個多月前，她宣布了四項行動，包括開展一個多元化的對話平台，目的是為香港尋找出路。今日發表的新一份《施政報告》會提出一些措施去處理社會最關注的問題；稍後還會邀請一些社會領袖、專家、學者，再深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。