韓座談　墾丁老闆訴苦3間民宿本月全倒光

這名業者向韓國瑜訴苦，表示自己經營八年的三家民宿這個月結束營業。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人韓國瑜上午來到恆春與觀光業者座談，一位業者大吐苦水，經營8年的3間民宿這個月全部結束營業，抨擊蔡政府執政不力讓業者血本無歸。這段心聲讓在場民眾相當激動，全場一起高喊“我們要陸客”“韓國瑜凍蒜”，展現強大的地方民意。



韓國瑜請假參選今天啟動土地傾聽學習之旅，首站來到台灣最南端的恆春進行觀光座談，針對“墾丁觀光如何救”來和地方人士進行討論。恆春鎮山腳里活動中心上午聚集將近300人到場參與，將小小的室內空間塞滿，現場氣氛熱絡。



飯店旅宿業者、觀光業界代表針對議題發表意見，希望拓展恆春半島觀光景氣。現場也留給到場人士參與發言，不少民眾拿到麥克風抱怨各種地方交通、救護後送等問題，此外也針對恆春觀光慘況來向韓國瑜訴苦。



婦女會理事長韓秀滿表示，恆春半島共有2萬個房間，8成都是屬於民宿業者，民宿雖不比五星級飯店，但舉凡毛巾、枕頭、備品、家具、裝潢、水電等等，救墾丁觀光就等於是救全台產業鏈。



現場一名民宿業者向韓國瑜表示，他在墾丁經營8年擁有3間民宿，結果這個月全都結束營業剩沒半間，5、6年來所賺的積蓄一轉眼全部不見，血本無歸。該名業者表示，馬英九時期恆春半島民宿瞬間崛起，從一、兩千家跳升到四千多家，原因就是業者有錢可以賺、有生意可以做，觀光業要的就是觀光客。



該名業者說完後大喊“我們要陸客，對不對！”在場群眾讚聲“對”。該名業者又說“若韓國瑜有機會當選“中華民國總統”，希望還給業者陸客，謝謝韓市長”。全場歡聲雷動高呼數次“韓國瑜凍蒜”，宛如造勢場合。



韓國瑜現場也給予回應，一定會把人潮帶到恆春還有全台灣，除了抱怨之外也會針對問題解決，定會改善交通問題並做好建設，擦亮台灣的招牌。