藍議員吳瓊華：蔡最大民怨在經濟　韓應聚焦

中國國民黨台中市議會黨團副書記長吳瓊華。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月17日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜請假後從南方出發，黨籍台中市議會黨團副書記長吳瓊華接受中評社訪問表示，韓國瑜16日從屏東鵝鑾鼻起跑，象徵翻轉台灣，將拜會農漁會與農漁民、原住民團體座談，將競選議題聚焦在經濟，這是相當正確。民眾最在意經濟議題，這也是蔡政府引發民怨的主因，韓從下而上讓選情逐步加溫，藍軍會越輔選越有信心。



吳瓊華，1969年生，國民黨籍，連任三屆台中市議員，現任烏日鳳凰救護志工分隊長、烏日婦女會會長、烏日新移民家庭關懷協會理事長，在台中長期積極推動婦女工作，歷次選舉中都獲得婦女族群支持。



吳瓊華表示，韓國瑜以前到各地拜廟，是基於廟宇是宗教信仰中心，韓藉由拜廟，可以接觸到更多基層民眾，已經跑地方有一陣子，民眾對韓已經熟悉，這時候韓的策略要改變。



吳瓊華建議，韓國瑜必須要更著墨在經濟議題，因為這是地方民眾最在意的，也是蔡政府引發民怨的主因，所以韓要拜會農會、漁會，安排與農漁民座談，一方面聽聽他們對振興經濟的建議，另一方面也可以了解他們對韓主張“貨出去，錢進來”的看法。



她認為，韓國瑜走訪地方產業非常貼切，要趕快提出方案來協助傳統產業、基礎產業，讓基層感受到韓國瑜庶民出身、關心庶民的一面，從下而上讓選情逐步加溫，也可以讓藍軍會越輔選越有信心。

