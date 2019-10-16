蘇貞昌變成蔡競選總幹事　橘委替韓抱不平　

親民黨委員陳怡潔。（中評社 倪鴻祥攝） “政院秘書長”李孟諺（左）與發言人Kolas Yotaka（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月16日電（記者 倪鴻祥）親民黨“立委”陳怡潔上午在“立法院”審查總預算時，替中國國民黨2020參選人韓國瑜大抱不平，抨擊“行政院長”蘇貞昌一碰到北高市長的選舉議題、敵對的對象產生時，好像就變成蔡英文的競選總幹事，這對蘇來講是相對負面。



“立法院”內政委員會今天審查“行政院”年度預算，“行政院秘書長”李孟諺代表出席、“行政院”發言人Kolas Yotaka列席，陳怡潔上台質詢就替韓國瑜抱不平，其他藍委則以所屬選區為質詢焦點。



陳怡潔首先詢問，韓國瑜今天起請假競選，依例要報到“行政院”，請問“行政院”的態度是什麼？



李孟諺強調依相關法規，“行政院”的權限只是備查，不是核准，韓國瑜請假競選，主要還是市議會監督，韓要對民意負責。



陳怡潔話鋒一轉，要李孟諺回去傳話，感覺蘇貞昌一碰到北高市長的選舉議題、敵對的對象產生時，好像就變成蔡英文的競選總幹事，這對蘇來講是相對負面，所以她善意提醒蘇，畢竟一切會用選票定奪。



陳怡潔接著質疑，“行政院”成立青年諮詢委員會，召集人是蘇貞昌，副召集人是“政務委員”唐鳳，執行長是“教育部長”潘文忠，30位委員裡還包括經濟、勞動等相關部會首長，這個委員會從去年到現在只開過兩次會，接下來2020選舉要到了，這個委員會是否會被賦予相對的輔選或政治性活動？



李孟諺表示，會秉持行政中立，不會成輔選或變象成為政治性團體。



陳怡潔還批評，主計處日前公布台灣35歲以下的平均年所得是54.37萬元，創歷年新高，網友批評不該以最高收入的10%做為平均的基數，這樣是美化數字，甚至指蔡政府“詐騙集團”、“這是林飛帆（民進黨副秘書長月薪9萬）、吳音寧（前北農總經理，年薪250萬）之後最好的樣板”，蔡政府在酬庸年輕人等怨言，一般民眾也認為這很空泛，希望蔡政府不要“自己騙自己”。